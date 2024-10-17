Купить поезда в красноярское метро планируют в 2027 году. А как же обещанный 2026-й?

«Проспект Мира» обратился за комментарием в Центр транспортной логистики. Нам сообщили, что на сегодняшний день сроки строительства метро остаются прежними — конец 2026 года, а с вопросом о том, почему закупка транспорта намечена только на следующий год, нас переадресовали в пресс-службу правительства. В пресс-службе правительства попросили направить официальный запрос .