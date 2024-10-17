prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 10:22

Published 17 октября, 10:22

Modified 17 октября, 11:16

Updated 17 октября, 11:16

Поезда для метро в Красноярске планируют купить только в 2027 году

Купить поезда в красноярское метро планируют в 2027 году. А как же обещанный 2026-й?

17 октября 2024, 10:22
Фото: Красноярское метро

Поезда для метро в Красноярске планируют купить только в 2027 году

Сюжет
Строительство метро
Правительство Красноярского края планирует закупить трамваи для подземно-надземного метротрама только в 2027 году, при этом метро планируют построить в 2026 году.

Приобретение 15 «трехсекционных трамваев двустороннего движения» намечено на 2027 год. Предполагаемая сумма расходов составит 2,75 млрд рублей. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2025‑2027 годы.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в Центр транспортной логистики. Нам сообщили, что на сегодняшний день сроки строительства метро остаются прежними — конец 2026 года, а с вопросом о том, почему закупка транспорта намечена только на следующий год, нас переадресовали в пресс-службу правительства. В пресс-службе правительства попросили направить официальный запрос .

Краевые власти неоднократно заявляли, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.

  • Ранее мы спросили Центр транспортной логистики, что сделали за это два месяца перекрытий в центре города, что предстоит и почему эти работы не так заметны.
Читайте также:
Власти возьмут кредит в 56 миллиардов рублей на строительство метро в КрасноярскеВ Красноярске ограничат движение и запретят парковку у ЖД вокзала из-за стройки метроБрусчатку со стройплощадок метро снимают и складируют. Узнали, что с ней будут делать
#Владислав Савончик#Красноярск#Транспорт#Метро#Бюджет#Строительство#Строительство метро#Центр транспортной логистики#Трамвай#Власти
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика