Купить поезда в красноярское метро планируют в 2027 году. А как же обещанный 2026-й?

Posted 17 октября, 10:22
Published 17 октября, 10:22
Modified 17 октября, 11:16
Updated 17 октября, 11:16
Приобретение 15 «трехсекционных трамваев двустороннего движения» намечено на 2027 год. Предполагаемая сумма расходов составит 2,75 млрд рублей. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2025‑2027 годы.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в Центр транспортной логистики. Нам сообщили, что на сегодняшний день сроки строительства метро остаются прежними — конец 2026 года, а с вопросом о том, почему закупка транспорта намечена только на следующий год, нас переадресовали в пресс-службу правительства. В пресс-службе правительства попросили направить официальный запрос .
Краевые власти неоднократно заявляли, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.