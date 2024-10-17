Министр экологии обвинил красноярскую доставку суши в подбрасывании просрочки

В комментариях к посту учредитель службы доставки спросил у чиновника, уверен ли он в том, что просрочку выкидывали их сотрудники, но ответа не последовало. «Проспект Мира» связался с Иваном Новаком, учредителем «Оригами». Он обвинил Часовитина в том, что тот не проверил информацию, и, как следствие, распространил фейк.