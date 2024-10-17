Министр экологии обвинил красноярскую доставку суши в подбрасывании просрочки

Posted 17 октября, 08:20
Published 17 октября, 08:20
Modified 17 октября, 11:16
Updated 17 октября, 11:16
Настоящий скандал разгорелся между чиновником и предпринимателями из-за роллов. Министр приехал на улицу Ладо Кецховели, чтобы проверить состояние контейнерной площадки, на которую до этого ему жаловалась подписчица. Ничего необычного, говорит Часовитин, он там не увидел. Зато «необычное» ждало его рядом — на улице Киренского, 67.
Как пишет министр в своем телеграм-канале, он заметил, как курьер доставки суши «Оригами» выбросил в мусорку «целый ворох просроченных продуктов».
«Находятся они (офис доставки суши — прим.ред.), судя по карте, на Новосибирской, 42: далековато. Не думаю, что у них заключен договор на вывоз мусора именно с этой площадки. И вопрос: заключен ли вообще? Такие „кукушки“, которые незаконно подбрасывают отходы в чужие контейнеры, — одна из причин переполнения мусорных баков, за которые честно платят жильцы близлежащих домов», — заявил Владимир Часовитин.
В комментариях к посту учредитель службы доставки спросил у чиновника, уверен ли он в том, что просрочку выкидывали их сотрудники, но ответа не последовало. «Проспект Мира» связался с Иваном Новаком, учредителем «Оригами». Он обвинил Часовитина в том, что тот не проверил информацию, и, как следствие, распространил фейк.
«Данный человек (Владимир Часовитин — прим.ред.) увидел, как какой-то человек выбрасывает коробочки с нашим логотипом. Не разобравшись ни в чем, он решил, что это наш курьер. А ситуация заключается в том, что это не наш сотрудник даже. Это директор другой компании, с которой мы сотрудничаем. И он выбрасывал просроченную продукцию в контейнер возле своего офиса, за который он платит», — заявил Иван Новак.
По словам учредителя, испортилось у их клиента порядка 10 контейнеров с роллами. Тот, в свою очередь, тоже недоволен, что Часовитин снял его на видео и опубликовал запись в сети.
«Это его репутационные издержки, и наши. Мы очень недовольны данной ситуацией и сейчас будем разбираться. Уже сотрудничаем с администрацией, мы попросили их разобраться и проверить информацию, которую они выкладывают в своих каналах. Я надеюсь на добропорядочность наших представителей власти и на разрешение этой ситуации. Неприятно, когда про твою компанию в один прекрасный день начинают писать, что она делает какие-то вещи, которые она не делает», — добавляет учредитель.
Как рассказывает представитель сети, министр экологии с ним пока не связывался. Несмотря на это, в ближайшее время мужчина ждет официальное опровержение опубликованной информации в Telegram-канале Часовитина.
Напомним, еще в 2019 году служба доставки «Оригами» уже попадала в скандал. Тогда там массово отравились клиенты. После этого компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей.