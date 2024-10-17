Пермская ЦБК выпустила в водоемы почти 20 тысяч особей рыб за 5 лет

В 2024 году компания организовала восстановление леса на территории почти две тысячи гектаров, высадив в том числе 700 гектаров новых насаждений. За последние пять лет удалось посадить 12 миллионов саженцев деревьев на площади 3686 гектаров, а суммарная площадь восстановления достигла 13 тысяч гектаров. Сейчас компания высаживает все больше саженцев с закрытой корневой системой.