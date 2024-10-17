Пермская ЦБК выпустила в водоемы почти 20 тысяч особей рыб за 5 лет

Posted 17 октября, 10:12
Published 17 октября, 10:12
Modified 17 октября, 10:12
Updated 17 октября, 10:12
Как сообщает properm.ru, среди ценностей компании особое место занимает забота об экологии. ПЦБК постоянно реализует лесовосстановительные инициативы, работает над повышением биоразнообразия в реках и прудах. Предприятие на арендованных 400 тысячах гектаров леса, где ведет заготовку березы для выпуска бумаги, высаживает ели по принципу «сколько гектаров заготовили, столько и сажают новых деревьев».
В 2024 году компания организовала восстановление леса на территории почти две тысячи гектаров, высадив в том числе 700 гектаров новых насаждений. За последние пять лет удалось посадить 12 миллионов саженцев деревьев на площади 3686 гектаров, а суммарная площадь восстановления достигла 13 тысяч гектаров. Сейчас компания высаживает все больше саженцев с закрытой корневой системой.
Также стоит отметить, что каждый год компания занимается зарыблением водоемов как в Пермском крае, так и по всей России. Так, 7 октября компания выпустила 2,2 тысячи штук молоди белого амура в Нытвенский пруд, который признан одним из крупнейших искусственных водоемов в европейской части нашей страны.
За пять лет работники компании выпустили в водоемы около 20 тысяч особей рыб разных видов. Свыше девяти тысяч мальков белого амура запустили в Суксунский пруд Пермского края, порядка двух тысяч — в Заинское водохранилище Республики Татарстан. В 2022 году ПЦБК выпустила в Камское водохранилище 6,5 тысячи мальков стерляди, которая в России занесена в Красную книгу.
Возглавляющий ПЦБК Юрий Марков обращает внимание, что задачи по восполнению природных ресурсов можно считать только частью усилий предприятия по защите природы. Компания взялась за обновление очистных сооружений и работает над сокращением удельного потребления воды. Кроме того, для сохранения деревьев предприятие перешло на использование макулатуры при изготовлении картона, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла.
Ранее стало известно, что в июне 2024 года компании было выдано комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора. А в мае текущего года предприятие стало первым в целлюлозно-бумажной отрасли, которое внесли в государственный реестр утилизаторов.