prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 10:12

Published 17 октября, 10:12

Modified 17 октября, 10:12

Updated 17 октября, 10:12

Пермская ЦБК выпустила в водоемы почти 20 тысяч особей рыб за 5 лет

Пермская ЦБК выпустила в водоемы почти 20 тысяч особей рыб за 5 лет

17 октября 2024, 10:12
Фото: ПЦБК
В 2024 году на смену завершающемуся масштабному нацпроекту «Экология» приходит обновленный нацпроект «Экологическое благополучие». Воплощением инициатив занимается Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК), выступая в качестве одного из крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки.

Как сообщает properm.ru, среди ценностей компании особое место занимает забота об экологии. ПЦБК постоянно реализует лесовосстановительные инициативы, работает над повышением биоразнообразия в реках и прудах. Предприятие на арендованных 400 тысячах гектаров леса, где ведет заготовку березы для выпуска бумаги, высаживает ели по принципу «сколько гектаров заготовили, столько и сажают новых деревьев».

В 2024 году компания организовала восстановление леса на территории почти две тысячи гектаров, высадив в том числе 700 гектаров новых насаждений. За последние пять лет удалось посадить 12 миллионов саженцев деревьев на площади 3686 гектаров, а суммарная площадь восстановления достигла 13 тысяч гектаров. Сейчас компания высаживает все больше саженцев с закрытой корневой системой.

Также стоит отметить, что каждый год компания занимается зарыблением водоемов как в Пермском крае, так и по всей России. Так, 7 октября компания выпустила 2,2 тысячи штук молоди белого амура в Нытвенский пруд, который признан одним из крупнейших искусственных водоемов в европейской части нашей страны.

За пять лет работники компании выпустили в водоемы около 20 тысяч особей рыб разных видов. Свыше девяти тысяч мальков белого амура запустили в Суксунский пруд Пермского края, порядка двух тысяч — в Заинское водохранилище Республики Татарстан. В 2022 году ПЦБК выпустила в Камское водохранилище 6,5 тысячи мальков стерляди, которая в России занесена в Красную книгу.

Возглавляющий ПЦБК Юрий Марков обращает внимание, что задачи по восполнению природных ресурсов можно считать только частью усилий предприятия по защите природы. Компания взялась за обновление очистных сооружений и работает над сокращением удельного потребления воды. Кроме того, для сохранения деревьев предприятие перешло на использование макулатуры при изготовлении картона, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла.

Ранее стало известно, что в июне 2024 года компании было выдано комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора. А в мае текущего года предприятие стало первым в целлюлозно-бумажной отрасли, которое внесли в государственный реестр утилизаторов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика