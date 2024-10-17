Продюсер Пригожин рассказал о своем отношении к бренду «Я русский» для секс-кукол

Продюсер отметил, что находится с певцом SHAMAN в хороших отношениях и не видит ничего плохого в том, что тот хочет сделать бренд алкогольной продукции и секс-игрушек.

Агентство «Ридус» пообщалось с продюсером Иосифом Пригожиным. Он рассказал изданию, как относится к попыткам певца SHAMAN зарегистрировать бренд «Я русский», под которым будут выпускать в том числе алкогольную продукцию и игрушки для взрослых. Собеседник издания отметил, что «у каждого Абрама своя программа». По его словам, если человек захотел сделать подобный бренд, то пусть делает и регистрирует что угодно. Пригожин также рассказал журналистам, что находится с Дроновым (настоящая фамилия певца) в хороших отношениях. Ранее в СМИ появилась информация о том, что SHAMAN планирует зарегичтрировать бренд «Я русский». Под ним будет выходить различная алкогольная продукция, а также широкий ассортимент товаров от косметики и музыкального оборудования до секс-игрушек.