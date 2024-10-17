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Posted 17 октября, 10:19

Published 17 октября, 10:19

Modified 17 октября, 10:19

Updated 17 октября, 10:19

Стартовала подготовка «Единой России» к выборам 2025 и 2026 годов

Стартовала подготовка «Единой России» к выборам 2025 и 2026 годов

17 октября 2024, 10:19
Фото: ER.RU
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с главами региональных исполнительных комитетов партии озвучил ряд задач по подготовке к выборам, которые пройдут в 2025 и 2026 годах.

Медведев оценил, насколько партия усилила позиции на фоне проведения последней избирательной кампании, но предупредил, что останавливаться на достигнутом не стоит. Он призвал нарастить масштабы работы с избирателями, параллельно реализуя поставленные президентом РФ задачи, пишет mkset.ru.

Среди основных задач стоит упомянуть контроль за формированием бюджетов на всех уровнях для реализации социальных обязательств, обеспечение защиты национальных интересов. В числе прочего председатель ЕР призвал к укреплению партийных позиций в регионах и муниципалитетах, одновременно напоминая о значимости цифровизации и внедрения электоральных технологий.

«Естественно, заниматься исполнением задач, поставленных главой государства, и исполнением нашей с вами народной программы. Уделять внимание защите наших национальных интересов на всех фронтах», — такие тезисы в первую очередь выделил Медведев.

Он попросил собравшихся более активно подключать к партийной жизни молодое поколение и гражданских активистов, при этом не забывая постоянно вести взаимодействие с первичными отделениями, которые, согласно его замечанию, и ведут основную партийную деятельность.

В числе выступающих также стоит отметить и временно исполняющего обязанности секретаря генерального совета Владимира Якушева, который подчеркнул, что победа на выборах требует всех партийных инструментов и ресурсов, а также координации действий регионов с федеральным центром.

По его словам, для продуктивной работы нужен обширный анализ общественно-политической ситуации, социологии, трендов, об этом пишет сайт ER.RU.

«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.
«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.. Фото: ER.RU
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