Стартовала подготовка «Единой России» к выборам 2025 и 2026 годов

Posted 17 октября, 10:19
Published 17 октября, 10:19
Modified 17 октября, 10:19
Updated 17 октября, 10:19
Медведев оценил, насколько партия усилила позиции на фоне проведения последней избирательной кампании, но предупредил, что останавливаться на достигнутом не стоит. Он призвал нарастить масштабы работы с избирателями, параллельно реализуя поставленные президентом РФ задачи, пишет mkset.ru.
Среди основных задач стоит упомянуть контроль за формированием бюджетов на всех уровнях для реализации социальных обязательств, обеспечение защиты национальных интересов. В числе прочего председатель ЕР призвал к укреплению партийных позиций в регионах и муниципалитетах, одновременно напоминая о значимости цифровизации и внедрения электоральных технологий.
«Естественно, заниматься исполнением задач, поставленных главой государства, и исполнением нашей с вами народной программы. Уделять внимание защите наших национальных интересов на всех фронтах», — такие тезисы в первую очередь выделил Медведев.
Он попросил собравшихся более активно подключать к партийной жизни молодое поколение и гражданских активистов, при этом не забывая постоянно вести взаимодействие с первичными отделениями, которые, согласно его замечанию, и ведут основную партийную деятельность.
В числе выступающих также стоит отметить и временно исполняющего обязанности секретаря генерального совета Владимира Якушева, который подчеркнул, что победа на выборах требует всех партийных инструментов и ресурсов, а также координации действий регионов с федеральным центром.
По его словам, для продуктивной работы нужен обширный анализ общественно-политической ситуации, социологии, трендов, об этом пишет сайт ER.RU.