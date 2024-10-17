Статистики заявили, что в Красноярском крае замедлился рост цен на топливо

Posted 17 октября, 05:38
Published 17 октября, 05:38
Modified 17 октября, 05:38
Updated 17 октября, 05:38
Рост цен на топливо после прошлогодней стабилизации начался весной 2024 года, затем был скачок в июле и, наконец, в августе — за месяц цены на некоторые виды топлива выросли почти на 6 рублей.
Красноярскстат опубликовал исследование об изменении цен на бензин в сентябре по сравнению с августом этого года.
В документе заявляется, что в сентябре стоимость топлива в среднем выросла на 1,33%. Утверждается, что в 2023 году в первый месяц осени цены на топливо в среднем подскочили на 4,25%.
Как заявляют статистики, сильнее всего в сентябре 2024 года подорожал АИ-92 — на 1,52%. По версии Красноярскстата, в аналогичный период 2023 года стоимость АИ-92 выросла на 3,89%.
В документе также утверждается, что АИ-95 в первый месяц осени подорожал на 1,45%, в прошлом году — на 4,57%.
Стоимость дизельного топлива, как заявляют статистики, выросла на 0,15%, в сентябре 2023 года — на 5,74%.
В Красноярскстате утверждают, что в сентябре этого года меньше всех подорожал АИ-98 — всего лишь на 0,05%. Для сравнения: в сентябре минувшего года стоимость АИ-98 выросла на 4,25%.
По версии статистиков, с начала этого года в Красноярском крае топливо в среднем подорожало на 12,55%. За аналогичный период 2023 года цены выросли на 15,34%.
Как указано в результатах исследования, годовая динамика цен на топливо в крае заметно снизилась. В сентябре этого года к сентябрю 2023 года — на 5,09%, в сентябре 2023 года к сентябрю 2022 — на 15,25%.