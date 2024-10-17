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Posted 17 октября, 05:38

Published 17 октября, 05:38

Modified 17 октября, 05:38

Updated 17 октября, 05:38

Статистики заявили, что в Красноярском крае замедлился рост цен на топливо

Статистики заявили, что в Красноярском крае замедлился рост цен на топливо

17 октября 2024, 05:38
Фото: 1MI
В Красноярскстате рассказали о динамике цен на топливо в Красноярском крае. Утверждается, что в этом году рост цен существенно замедлился.

Рост цен на топливо после прошлогодней стабилизации начался весной 2024 года, затем был скачок в июле и, наконец, в августе — за месяц цены на некоторые виды топлива выросли почти на 6 рублей.

Депутат краевого ЗС Алексей Бойков обращался в УФАС с просьбой разобраться в ситуации. Там не увидели нарушений со стороны АЗС. В сентябре Бойков заявил, что планирует обратиться в прокуратуру.

Красноярскстат опубликовал исследование об изменении цен на бензин в сентябре по сравнению с августом этого года.

В документе заявляется, что в сентябре стоимость топлива в среднем выросла на 1,33%. Утверждается, что в 2023 году в первый месяц осени цены на топливо в среднем подскочили на 4,25%.

Как заявляют статистики, сильнее всего в сентябре 2024 года подорожал АИ-92 — на 1,52%. По версии Красноярскстата, в аналогичный период 2023 года стоимость АИ-92 выросла на 3,89%.

В документе также утверждается, что АИ-95 в первый месяц осени подорожал на 1,45%, в прошлом году — на 4,57%.

Стоимость дизельного топлива, как заявляют статистики, выросла на 0,15%, в сентябре 2023 года — на 5,74%.

В Красноярскстате утверждают, что в сентябре этого года меньше всех подорожал АИ-98 — всего лишь на 0,05%. Для сравнения: в сентябре минувшего года стоимость АИ-98 выросла на 4,25%.

По версии статистиков, с начала этого года в Красноярском крае топливо в среднем подорожало на 12,55%. За аналогичный период 2023 года цены выросли на 15,34%.

Как указано в результатах исследования, годовая динамика цен на топливо в крае заметно снизилась. В сентябре этого года к сентябрю 2023 года — на 5,09%, в сентябре 2023 года к сентябрю 2022 — на 15,25%.

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