Туристический проект про динозавров из Шарыпово стал лауреатом международной премии

Местом проведения события стал строящийся в Шарыпово Парк динозавров, или «Динопарк». Создание такой необычной локации — тоже идея краевого Агентства по туризму и администрации города, активно поддержанная Фондом Мельниченко. При участии Фонда в сентябре «Динопарк» вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России, что позволит парку стать еще больше, наполниться новыми реалистичными фигурами динозавров и тематическими площадками.