Туристический проект про динозавров из Шарыпово стал лауреатом международной премии

Posted 17 октября, 04:43
Published 17 октября, 04:43
Modified 17 октября, 04:45
Updated 17 октября, 04:45
Собрать в сибирском городе ученых, блогеров, музыкантов и тысячи гостей со всей страны стало возможным по инициативе краевого правительства, агентства по туризму края, мэрии Шарыпово, СУЭК и Фонда Мельниченко. Уникальный фестиваль про динозавров, науку, творчество, искусство и музыку получил «серебро» в номинации «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма».
Местом проведения события стал строящийся в Шарыпово Парк динозавров, или «Динопарк». Создание такой необычной локации — тоже идея краевого Агентства по туризму и администрации города, активно поддержанная Фондом Мельниченко. При участии Фонда в сентябре «Динопарк» вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России, что позволит парку стать еще больше, наполниться новыми реалистичными фигурами динозавров и тематическими площадками.
В Парке динозавров планируется оборудовать «Динокафе», организовать продажу «диносувениров» и проведение мастер-классов для детей и взрослых. Дополнительные активности дадут стимул для развития в города малого предпринимательства, что отвечает современному комплексному подходу к формированию комфортной среды в городах.
Палеонтологический фестиваль «Открытие» стал лауреатом окружного конкурса Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Всего финалистами стали около 60 проектов из 14 регионов. Победители и призеры окружного этапа премии смогут принять участие в Общенациональном финале Международной премии Russian Event Awards, который пройдет 27–29 ноября в Нижнем Новгороде.