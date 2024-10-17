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Posted 17 октября, 04:43

Published 17 октября, 04:43

Modified 17 октября, 04:45

Updated 17 октября, 04:45

Туристический проект про динозавров из Шарыпово стал лауреатом международной премии

Туристический проект про динозавров из Шарыпово стал лауреатом международной премии

17 октября 2024, 04:43
Фото: Russian Event Awards
Палеонтологическом фестиваль «Открытие», который впервые прошел в Шарыпове Красноярского края в августе, стал лауреатом Международной премии Russian Event Awards.

Собрать в сибирском городе ученых, блогеров, музыкантов и тысячи гостей со всей страны стало возможным по инициативе краевого правительства, агентства по туризму края, мэрии Шарыпово, СУЭК и Фонда Мельниченко. Уникальный фестиваль про динозавров, науку, творчество, искусство и музыку получил «серебро» в номинации «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма».

Местом проведения события стал строящийся в Шарыпово Парк динозавров, или «Динопарк». Создание такой необычной локации — тоже идея краевого Агентства по туризму и администрации города, активно поддержанная Фондом Мельниченко. При участии Фонда в сентябре «Динопарк» вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России, что позволит парку стать еще больше, наполниться новыми реалистичными фигурами динозавров и тематическими площадками.

В Парке динозавров планируется оборудовать «Динокафе», организовать продажу «диносувениров» и проведение мастер-классов для детей и взрослых. Дополнительные активности дадут стимул для развития в города малого предпринимательства, что отвечает современному комплексному подходу к формированию комфортной среды в городах.

Палеонтологический фестиваль «Открытие» стал лауреатом окружного конкурса Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Всего финалистами стали около 60 проектов из 14 регионов. Победители и призеры окружного этапа премии смогут принять участие в Общенациональном финале Международной премии Russian Event Awards, который пройдет 27–29 ноября в Нижнем Новгороде.

#Владислав Савончик
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