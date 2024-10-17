В Красноярске часть Солнечного останется без отопления и холодной воды

Сегодня, 17 октября, в красноярском Солнечном в некоторых домах отключат отопление и холодную воду. Холодной воды в домах не будет до самого вечера.

Согласно сайту 005, отопления не будет с 09:00 до 15:00. Его отключат из-за установки запорной арматуры на подающем трубопроводе. Тепла не будет по следующим адресам: Ольховая 2б (д/сад), 4, 6, 8 (д/сад), 10, 12, 14, 21;

Светлова 36 (школа), 38, 40, 42, 44. Холодной воды не будет с 09:00 до 20:00. Согласно сайту 005, отключение связано с капремонтом магистральных точек учета с устройством камер обслуживания и установкой узла учета холодной воды. До самого вечера без холодной воды останутся: поселок Сухая Балка, садовые общества и Светлова, 6 (техникум). Сообщается, что на время отсутствия воды будет организован подвоз питьевой воды: Светлова, 6 — с 13:00 до 13:30; с 17:00 до 17:30;

СНТ «Луч» — с 13:30 до 14:00; с 17:30 до 18:00;

Поселок Сухая Балка (ул. Степная) — с 14:00 до 14:30; с 18:00 до 18:30.