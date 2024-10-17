В Красноярске часть Солнечного останется без отопления и холодной воды

Posted 17 октября, 00:52
Published 17 октября, 00:52
Modified 17 октября, 00:52
Updated 17 октября, 00:52
Согласно сайту 005, отопления не будет с 09:00 до 15:00. Его отключат из-за установки запорной арматуры на подающем трубопроводе.
Тепла не будет по следующим адресам:
Холодной воды не будет с 09:00 до 20:00. Согласно сайту 005, отключение связано с капремонтом магистральных точек учета с устройством камер обслуживания и установкой узла учета холодной воды.
До самого вечера без холодной воды останутся: поселок Сухая Балка, садовые общества и Светлова, 6 (техникум).
Сообщается, что на время отсутствия воды будет организован подвоз питьевой воды: