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Posted 17 октября, 00:52

Published 17 октября, 00:52

Modified 17 октября, 00:52

Updated 17 октября, 00:52

В Красноярске часть Солнечного останется без отопления и холодной воды

В Красноярске часть Солнечного останется без отопления и холодной воды

17 октября 2024, 00:52
Фото: 1MI
Сегодня, 17 октября, в красноярском Солнечном в некоторых домах отключат отопление и холодную воду. Холодной воды в домах не будет до самого вечера.

Согласно сайту 005, отопления не будет с 09:00 до 15:00. Его отключат из-за установки запорной арматуры на подающем трубопроводе.

Тепла не будет по следующим адресам:

  • Ольховая 2б (д/сад), 4, 6, 8 (д/сад), 10, 12, 14, 21;
  • Светлова 36 (школа), 38, 40, 42, 44.

Холодной воды не будет с 09:00 до 20:00. Согласно сайту 005, отключение связано с капремонтом магистральных точек учета с устройством камер обслуживания и установкой узла учета холодной воды.

До самого вечера без холодной воды останутся: поселок Сухая Балка, садовые общества и Светлова, 6 (техникум).

Сообщается, что на время отсутствия воды будет организован подвоз питьевой воды:

  • Светлова, 6 — с 13:00 до 13:30; с 17:00 до 17:30;
  • СНТ «Луч» — с 13:30 до 14:00; с 17:30 до 18:00;
  • Поселок Сухая Балка (ул. Степная) — с 14:00 до 14:30; с 18:00 до 18:30.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Отопление#Солнечный#Холодная вода#Отключение#Отключение воды
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