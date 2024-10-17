В Красноярске к Новому году установят 16 елок. Рассказываем, где именно

Posted 17 октября, 01:31
Published 17 октября, 01:31
Modified 17 октября, 01:31
Updated 17 октября, 01:31
Как рассказали в мэрии, в ближайшие дни начнется поиск подрядчиков для установки новогодних елок.
Семь елок появятся в парках и скверах всех районов Красноярска. За эти праздничные конструкции будут отвечать специалисты департамента горхозяйства и транспорта. Елки установят по следующим адресам:
Еще 9 елок появятся на локациях Красгорпарка. Например, елки высотой 6 метров установят в озеро-парке Октябрьский, парке имени 400-летия Красноярска, парке «Сибсталь» и сквере Казачий.
Более высокие елки — от 12,5 до 46 метров — появятся на Ярыгинской набережной, площади рядом с БКЗ, в парке «Солнечная поляна», сквере Космонавтов и на кольце Предмостной площади. Сообщается, что на установку новогодних елок потребуется около двух месяцев.