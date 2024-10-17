В Красноярске к Новому году установят 16 елок. Рассказываем, где именно

Более высокие елки — от 12,5 до 46 метров — появятся на Ярыгинской набережной, площади рядом с БКЗ, в парке «Солнечная поляна», сквере Космонавтов и на кольце Предмостной площади. Сообщается, что на установку новогодних елок потребуется около двух месяцев.