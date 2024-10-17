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Posted 17 октября, 01:31

Published 17 октября, 01:31

Modified 17 октября, 01:31

Updated 17 октября, 01:31

Стало известно, где в Красноярске появятся новогодние елки

В Красноярске к Новому году установят 16 елок. Рассказываем, где именно

17 октября 2024, 01:31
Фото: Мэрия Красноярска

Стало известно, где в Красноярске появятся новогодние елки

В Красноярске к Новому году в парках и скверах установят 16 елок. Праздничные деревья появятся во всех районах города.

Как рассказали в мэрии, в ближайшие дни начнется поиск подрядчиков для установки новогодних елок.

Семь елок появятся в парках и скверах всех районов Красноярска. За эти праздничные конструкции будут отвечать специалисты департамента горхозяйства и транспорта. Елки установят по следующим адресам:

  • сквер имени Чернышевского (Центральный район);
  • парк имени Гагарина (Железнодорожный район);
  • сквер Серебряный (Октябрьский район);
  • площадь имени Я. Свердлова (Свердловский район);
  • сквер «Каменный городок» на Щорса, 55 (Кировский район);
  • парк имени 1 Мая (Ленинский район);
  • сквер Энтузиастов (Кировский район).

Еще 9 елок появятся на локациях Красгорпарка. Например, елки высотой 6 метров установят в озеро-парке Октябрьский, парке имени 400-летия Красноярска, парке «Сибсталь» и сквере Казачий.

Более высокие елки — от 12,5 до 46 метров — появятся на Ярыгинской набережной, площади рядом с БКЗ, в парке «Солнечная поляна», сквере Космонавтов и на кольце Предмостной площади. Сообщается, что на установку новогодних елок потребуется около двух месяцев.

  • До этого мы рассказывали о том, что на острове Татышев снова установят скандальную елку. На нее потратят 15,5 миллиона рублей.
  • Тут мы писали о том, как Красноярск украсят к Новому году.
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