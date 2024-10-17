В Красноярске ограничат движение и запретят парковку у ЖД вокзала из-за стройки метро

В ночь на 19 октября до 28 октября сузят проезжую часть в переулке Выборгском и на улице Деповской. В Выборгском ограничения коснутся участка в районе здания на Деповской, 15. На улице Деповской ограничения будут действовать от улицы Братьев Абалаковых до здания №113 по улице Бограда.