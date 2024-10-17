В Красноярске ограничат движение и запретят парковку у ЖД вокзала из-за стройки метро

Posted 17 октября, 03:54
Published 17 октября, 03:54
Modified 17 октября, 04:08
Updated 17 октября, 04:08
В ночь на 19 октября до 28 октября сузят проезжую часть в переулке Выборгском и на улице Деповской. В Выборгском ограничения коснутся участка в районе здания на Деповской, 15. На улице Деповской ограничения будут действовать от улицы Братьев Абалаковых до здания №113 по улице Бограда.
В ночь с 29 октября до 2 ноября полностью закроют проезд на улице Бограда от Привокзальной площади до улицы Деповской, а также проезд с северной стороны Привокзальной площади.
В ночь с 19 октября до 28 октября запретят остановку и стоянку на парковке с восточной стороны здания по улице 30 июля, 1г (на участке длиной не более 55 метров).
В ночь с 29 октября до 02 ноября запретят остановку и стоянку на проезде от Бограда до Выборгского.