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Posted 17 октября, 03:54

Published 17 октября, 03:54

Modified 17 октября, 04:08

Updated 17 октября, 04:08

В Красноярске частично перекроют дорогу около ЖД вокзала из-за стройки метро

В Красноярске ограничат движение и запретят парковку у ЖД вокзала из-за стройки метро

17 октября 2024, 03:54
Фото: prmira.ru

В Красноярске частично перекроют дорогу около ЖД вокзала из-за стройки метро

Сюжет
Строительство метро
В районе красноярского Железнодорожного вокзала временно ограничат движение, запретят парковку и стоянку из-за подготовки площадки строительства метротрама. Об этом сообщили в мэрии.

В ночь на 19 октября до 28 октября сузят проезжую часть в переулке Выборгском и на улице Деповской. В Выборгском ограничения коснутся участка в районе здания на Деповской, 15. На улице Деповской ограничения будут действовать от улицы Братьев Абалаковых до здания №113 по улице Бограда.

В ночь с 29 октября до 2 ноября полностью закроют проезд на улице Бограда от Привокзальной площади до улицы Деповской, а также проезд с северной стороны Привокзальной площади.

В ночь с 19 октября до 28 октября запретят остановку и стоянку на парковке с восточной стороны здания по улице 30 июля, 1г (на участке длиной не более 55 метров).

В ночь с 29 октября до 02 ноября запретят остановку и стоянку на проезде от Бограда до Выборгского.

  • О том, что снесут привокзальную площадь ради метро стало известно еще в апреле. Строители расчистят площадь и перенесут коммуникации для подготовки строительства будущей станции «Вокзальная».
  • Ранее мы спросили Центр транспортной логистики, что сделали за это два месяца перекрытий в центре города, что предстоит и почему эти работы не так заметны.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство метро#Центр транспортной логистики#Парковка
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