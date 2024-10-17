В Красноярске продолжают закрывать школы из-за пневмонии. 12 школ на дистанте

Posted 17 октября, 07:10
Published 17 октября, 07:10
Modified 17 октября, 07:14
Updated 17 октября, 07:14
В соцсетях родители учеников сообщают о том, что в Красноярске продолжают закрывать школы из-за роста заболеваемости пневмонией.
Один из телеграм-каналов заявил, что якобы из-за вспышки пневмонии на карантин закрыли 10 учреждений.
«Проспекту Мира» в министерстве образования края пояснили, что школы экстренно закрывают на карантин по внебольничной пневмонии, если в школе выявлено 10 и более случаев заболевания.
«Это не вспышка пневмонии, как пишут в соцсетях и СМИ, а требование санитарного законодательства.
По состоянию на 16 октября, в Красноярском крае было закрыто 18 школ, из них 10 — в Красноярске. Учитывая, что в регионе больше тысячи школ, это очень маленький процент».
В управлении образования корреспонденту «ПМ» заявили, что по состоянию на 17 октября, в Красноярске на карантин закрыто 12 общеобразовательных учреждений.
«На сегодняшний день это школы №12, №32, №143, №144, №150, №155, №158, №151, №156, №141, №18 и гимназия №13».
До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске несколько школ закрыли на карантин из-за роста заболеваемости пневмонией и ОРВИ.