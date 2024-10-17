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Posted 17 октября, 07:10

Published 17 октября, 07:10

Modified 17 октября, 07:14

Updated 17 октября, 07:14

В Красноярске продолжают закрывать школы на карантин из-за пневмонии

В Красноярске продолжают закрывать школы из-за пневмонии. 12 школ на дистанте

17 октября 2024, 07:10
Фото: 1MI

В Красноярске продолжают закрывать школы на карантин из-за пневмонии

В Красноярске продолжают закрывать школы на карантин из-за пневмонии. Сейчас в городе закрыто 12 школ.

В соцсетях родители учеников сообщают о том, что в Красноярске продолжают закрывать школы из-за роста заболеваемости пневмонией.

Один из телеграм-каналов заявил, что якобы из-за вспышки пневмонии на карантин закрыли 10 учреждений.

«Проспекту Мира» в министерстве образования края пояснили, что школы экстренно закрывают на карантин по внебольничной пневмонии, если в школе выявлено 10 и более случаев заболевания.

«Это не вспышка пневмонии, как пишут в соцсетях и СМИ, а требование санитарного законодательства.
По состоянию на 16 октября, в Красноярском крае было закрыто 18 школ, из них 10 — в Красноярске. Учитывая, что в регионе больше тысячи школ, это очень маленький процент».

В управлении образования корреспонденту «ПМ» заявили, что по состоянию на 17 октября, в Красноярске на карантин закрыто 12 общеобразовательных учреждений.

«На сегодняшний день это школы №12, №32, №143, №144, №150, №155, №158, №151, №156, №141, №18 и гимназия №13».

До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске несколько школ закрыли на карантин из-за роста заболеваемости пневмонией и ОРВИ.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Школы#Болезнь#Школьники#Ученики#Пневмония#Карантин
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