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Posted 17 октября, 12:28

Published 17 октября, 12:28

Modified 17 октября, 12:40

Updated 17 октября, 12:40

Ущерб от взрывов в военном складе под Красноярском в 2019 году превысил 8 млрд

В Красноярске вынесли приговоры за взрывы на складе боеприпасов. Взыщут более 8 млрд

17 октября 2024, 12:28
Фото: соцсети

Ущерб от взрывов в военном складе под Красноярском в 2019 году превысил 8 млрд

В Красноярском гарнизонном военном суде вынесли приговоры по делу о взрывах на складе боеприпасов в деревне Каменка в августе 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе суда, 5 августа срочники выгружали боеприпасы с нарушением требований на складе военной части. Во время разгрузки один из снарядов детонировал, а за ним начали взрываться ракеты и другие боеприпасы.

«Пожар, сопровождавшийся множественными подрывами и разлетом боеприпасов, продолжался в течение всего августа 2019 года, в результате чего погиб один человек, 34 человека получили вред здоровью, а совокупный ущерб, причиненный преступлением, составил более восьми миллиардов рублей», — сообщают в суде.

14 октября суд признал виновными командира части подполковника Терентьева, его заместителя — капитана Тяглова, а также начальника склада — Карплюк. Они давали «незаконные приказы» — их осудили за превышение должностных полномочий с особо тяжкими последствиями (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ.

Терентьеву дали 6 лет общего режима. Тяглову дали 5 лет общего режима. Карплюк получила 4 года условно. Всех троих лишили на 2 года права занимать должности на госслужбе, связанных с административно-хозяйственными полномочиями.

Кроме того, в счет возмещения имущественного вреда, причиненного государству, с них взыскали более восьми миллиардов рублей.

После оглашения приговора Терентьев и Тяглов взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

  • Изначально было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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