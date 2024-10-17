В Красноярске вынесли приговоры за взрывы на складе боеприпасов. Взыщут более 8 млрд

Posted 17 октября, 12:28
Published 17 октября, 12:28
Modified 17 октября, 12:40
Updated 17 октября, 12:40
Как сообщили в пресс-службе суда, 5 августа срочники выгружали боеприпасы с нарушением требований на складе военной части. Во время разгрузки один из снарядов детонировал, а за ним начали взрываться ракеты и другие боеприпасы.
«Пожар, сопровождавшийся множественными подрывами и разлетом боеприпасов, продолжался в течение всего августа 2019 года, в результате чего погиб один человек, 34 человека получили вред здоровью, а совокупный ущерб, причиненный преступлением, составил более восьми миллиардов рублей», — сообщают в суде.
14 октября суд признал виновными командира части подполковника Терентьева, его заместителя — капитана Тяглова, а также начальника склада — Карплюк. Они давали «незаконные приказы» — их осудили за превышение должностных полномочий с особо тяжкими последствиями (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ.
Терентьеву дали 6 лет общего режима. Тяглову дали 5 лет общего режима. Карплюк получила 4 года условно. Всех троих лишили на 2 года права занимать должности на госслужбе, связанных с административно-хозяйственными полномочиями.
Кроме того, в счет возмещения имущественного вреда, причиненного государству, с них взыскали более восьми миллиардов рублей.
После оглашения приговора Терентьев и Тяглов взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.