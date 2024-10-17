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Posted 17 октября, 03:57

Published 17 октября, 03:57

Modified 17 октября, 04:05

Updated 17 октября, 04:05

Власти хотят взять кредит на 56 миллиардов на строительство метро в Красноярске

Власти возьмут кредит в 56 миллиардов рублей на строительство метро в Красноярске

17 октября 2024, 03:57
Фото: prmira.ru

Власти хотят взять кредит на 56 миллиардов на строительство метро в Красноярске

Сюжет
Строительство метро
Краевые власти планируют взять бюджетный кредит на 59 миллиардов рублей для строительства метро в Красноярске и ремонт дорог в регионе.

Официальная информация указана в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2025 и плановый период 2026–2027 года.

Согласно тексту документа, в следующем году краевые власти планируют привлечь инфраструктурный бюджетный кредит на 59 миллиардов 366 миллионов 714 тысяч рублей. Из них 3 миллиарда пойдут на строительство и реконструкцию дорог.

56 миллиардов 360 миллионов 840 тысяч рублей хотят направить на строительство красноярского метро. Сообщается, что на возведение первой линии метро в 2025 году будет направлено 42,332 миллиарда рублей, в 2026 — 14,028 миллиарда рублей. В 2027 году выделят 2,753 миллиарда рублей на покупку 15 трехсекционных трамваев двухстороннего движения.

Ранее генподрядчик строительства красноярского метро АО «Моспроект-3» сообщил «Проспекту Мира», что общая цена контракта на строительство метрополитена составляет 87,469 миллиардов рублей.

В «Центре транспортной логистики» (заказчик метро) корреспонденту «ПМ» объяснили, что 87,469 миллиардов рублей — это бюджетные деньги, которые предоставляются Красноярскому краю в рамках инфраструктурного кредита.

«Деньги эти выдают подрядчику не сразу, так как существует некий график финансирования. На каждый год утверждается определенная сумма в зависимости от объемов работ. Поэтому 56,360 миллиардов рублей входят в эти 87 миллиардов».

Также в «Центре транспортной логистики» отметили, что на сегодняшний день общая цена контракта на строительство метро никак не изменилась.

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