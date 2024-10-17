Власти возьмут кредит в 56 миллиардов рублей на строительство метро в Красноярске

56 миллиардов 360 миллионов 840 тысяч рублей хотят направить на строительство красноярского метро. Сообщается, что на возведение первой линии метро в 2025 году будет направлено 42,332 миллиарда рублей, в 2026 — 14,028 миллиарда рублей. В 2027 году выделят 2,753 миллиарда рублей на покупку 15 трехсекционных трамваев двухстороннего движения.