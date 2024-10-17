Власти возьмут кредит в 56 миллиардов рублей на строительство метро в Красноярске

Posted 17 октября, 03:57
Published 17 октября, 03:57
Modified 17 октября, 04:05
Updated 17 октября, 04:05
Официальная информация указана в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2025 и плановый период 2026–2027 года.
Согласно тексту документа, в следующем году краевые власти планируют привлечь инфраструктурный бюджетный кредит на 59 миллиардов 366 миллионов 714 тысяч рублей. Из них 3 миллиарда пойдут на строительство и реконструкцию дорог.
56 миллиардов 360 миллионов 840 тысяч рублей хотят направить на строительство красноярского метро. Сообщается, что на возведение первой линии метро в 2025 году будет направлено 42,332 миллиарда рублей, в 2026 — 14,028 миллиарда рублей. В 2027 году выделят 2,753 миллиарда рублей на покупку 15 трехсекционных трамваев двухстороннего движения.
Ранее генподрядчик строительства красноярского метро АО «Моспроект-3» сообщил «Проспекту Мира», что общая цена контракта на строительство метрополитена составляет 87,469 миллиардов рублей.
В «Центре транспортной логистики» (заказчик метро) корреспонденту «ПМ» объяснили, что 87,469 миллиардов рублей — это бюджетные деньги, которые предоставляются Красноярскому краю в рамках инфраструктурного кредита.
«Деньги эти выдают подрядчику не сразу, так как существует некий график финансирования. На каждый год утверждается определенная сумма в зависимости от объемов работ. Поэтому 56,360 миллиардов рублей входят в эти 87 миллиардов».
Также в «Центре транспортной логистики» отметили, что на сегодняшний день общая цена контракта на строительство метро никак не изменилась.