ВТБ Лизинг: Тягачи КАМАЗ и полуприцепы ТЗА, НЕФАЗ, UAT с выгодой до 950 000 рублей

Если клиент оформил в лизинг грузовой автомобиль, ему также будут доступны шторные и самосвальные полуприцепы марок ТЗА, НЕФАЗ и UAT с субсидией поставщика на аванс в размере 350 000 рублей. Так, первый лизинговый платёж за сцепку из тягача КАМАЗ 54901-70014-СА и бортового полуприцепа ТЗА 588510-0700210-08 грузоподъёмностью 32 т, будет снижен на 950 000 рублей. Если аванс за оба транспортных средства с учётом субсидии составит не менее 10%, а договоры лизинга будут заключены на пять лет, платежи за весь автопоезд ежемесячно не будут превышать 331 413 рублей. Экономия на налогах при этом достигнет 7,1 млн рублей.*