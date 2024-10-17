prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 10:57

Published 17 октября, 10:57

Modified 17 октября, 10:59

Updated 17 октября, 10:59

За полмесяца более 50 красноярских компаний вышли на маркетплейсы с помощью Сбера

За полмесяца более 50 красноярских компаний вышли на маркетплейсы с помощью Сбера

17 октября 2024, 10:57
Фото: Пресс-служба Сбера
Реклама. ПАО «Сбербанк». erid: LjN8KDrua
За прошедшие две недели октября более 50 представителей малого бизнеса из Красноярска вышли на электронные торговые площадки Сбера. Банк прогнозирует, что к концу года число таких компаний превысит 200.

Система управления торговли на электронных площадках для малого бизнеса от Сбера помогает предпринимателям выходить со своими предложениями на популярные маркетплейсы: специалисты бесплатно консультируют бизнесменов, помогают с выбором площадки, регистрацией, оформлением карточек товаров и увеличением продаж.

Сбер предлагает предпринимателям бесплатное открытие счета, перевод выручки с маркетплейсов на счета физических лиц без комиссии, настройка личного кабинета, анализ прибыльности, цифровые сервисы и другие опции.

«Из года в год мы наблюдаем стабильный рост онлайн-продаж в России. Нашим клиентам мы помогаем искать оптимальные решения для ведения бизнеса, в том числе помогаем выходить на маркетплейсы, находить свои ниши и конкурентные преимущества, эффективно управлять продажами на различных площадках и максимизировать прибыль. Наше специализированное отраслевое решение для онлайн-торговли пригодится любому предпринимателю, который заинтересован в росте интернет-продаж», — отметил заместитель управляющего Красноярским отделением Сбера Станислав Федоров.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика