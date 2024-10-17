За полмесяца более 50 красноярских компаний вышли на маркетплейсы с помощью Сбера

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За прошедшие две недели октября более 50 представителей малого бизнеса из Красноярска вышли на электронные торговые площадки Сбера. Банк прогнозирует, что к концу года число таких компаний превысит 200.

Система управления торговли на электронных площадках для малого бизнеса от Сбера помогает предпринимателям выходить со своими предложениями на популярные маркетплейсы: специалисты бесплатно консультируют бизнесменов, помогают с выбором площадки, регистрацией, оформлением карточек товаров и увеличением продаж. Сбер предлагает предпринимателям бесплатное открытие счета, перевод выручки с маркетплейсов на счета физических лиц без комиссии, настройка личного кабинета, анализ прибыльности, цифровые сервисы и другие опции. «Из года в год мы наблюдаем стабильный рост онлайн-продаж в России. Нашим клиентам мы помогаем искать оптимальные решения для ведения бизнеса, в том числе помогаем выходить на маркетплейсы, находить свои ниши и конкурентные преимущества, эффективно управлять продажами на различных площадках и максимизировать прибыль. Наше специализированное отраслевое решение для онлайн-торговли пригодится любому предпринимателю, который заинтересован в росте интернет-продаж», — отметил заместитель управляющего Красноярским отделением Сбера Станислав Федоров.