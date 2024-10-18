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Posted 18 октября, 06:00

Published 18 октября, 06:00

Modified 18 октября, 06:00

Updated 18 октября, 06:00

ДОМ. РФ реализует на торгах недвижимость в Красноярском крае под офисы или коммерцию

ДОМ. РФ реализует на торгах недвижимость в Красноярском крае под офисы или коммерцию

18 октября 2024, 06:00
Фото: АО «ДОМ.РФ»
Реклама. АО «ДОМ.РФ». erid: LjN8K9LN1
На аукцион ДОМ.РФ выставлена недвижимость в центре Железногорска (Красноярский край). В составе лота: аренда участка 0,62 га и продажа здания площадью 4,2 тыс. кв. м. Недвижимость подойдёт для размещения офисов или коммерческих структур.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 февраля 2025 года. Аукцион пройдёт 21 февраля. Начальная цена лота — 27,15 млн рублей.

Комплекс находится по адресу: ул. Советская, д. 27. Это бывшее здание филиала Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнёва. Окружение представлено объектами общественного, коммерческого и социального назначения, а также среднеэтажной жилой застройкой. Соседнее здание занимает Красноярский промышленный колледж. Поблизости расположен спортивный кластер со стадионом, бассейнами и спорткомплексами. Расстояние до двух ТЦ — менее 200 м, до берега Кантатского вдхр. — около 770 м.

Остановка общественного транспорта «Техникум» находится на удалении 115 м. Расстояние до администрации города составляет около 1 км, до автостанции — 970 м, до Красноярска — 40 км.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Красноярском крае. Так, в июне на границе парка Академгородка в краевой столице за 100,26 млн рублей реализован имущественный комплекс в составе участка 0,34 га и здания площадью 5 тыс. кв. м. В мае победитель торгов на право заключения договора КРТ в отношении участков общей площадью 3,62 га с градпотенциалом не менее 28 тыс. кв. м жилья в Октябрьском районе Красноярска предложил 640,19 млн рублей. А в марте за 50,64 млн рублей был продан имущественный комплекс в составе участка 1,98 га и объектов недвижимости общей площадью 353,8 кв. м.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

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