ДОМ. РФ реализует на торгах недвижимость в Красноярском крае под офисы или коммерцию

Posted 18 октября, 06:00
Published 18 октября, 06:00
Modified 18 октября, 06:00
Updated 18 октября, 06:00
Заявки на участие в торгах принимаются до 17 февраля 2025 года. Аукцион пройдёт 21 февраля. Начальная цена лота — 27,15 млн рублей.
Комплекс находится по адресу: ул. Советская, д. 27. Это бывшее здание филиала Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнёва. Окружение представлено объектами общественного, коммерческого и социального назначения, а также среднеэтажной жилой застройкой. Соседнее здание занимает Красноярский промышленный колледж. Поблизости расположен спортивный кластер со стадионом, бассейнами и спорткомплексами. Расстояние до двух ТЦ — менее 200 м, до берега Кантатского вдхр. — около 770 м.
Остановка общественного транспорта «Техникум» находится на удалении 115 м. Расстояние до администрации города составляет около 1 км, до автостанции — 970 м, до Красноярска — 40 км.
ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Красноярском крае. Так, в июне на границе парка Академгородка в краевой столице за 100,26 млн рублей реализован имущественный комплекс в составе участка 0,34 га и здания площадью 5 тыс. кв. м. В мае победитель торгов на право заключения договора КРТ в отношении участков общей площадью 3,62 га с градпотенциалом не менее 28 тыс. кв. м жилья в Октябрьском районе Красноярска предложил 640,19 млн рублей. А в марте за 50,64 млн рублей был продан имущественный комплекс в составе участка 1,98 га и объектов недвижимости общей площадью 353,8 кв. м.
Справочно:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».