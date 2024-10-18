ДОМ. РФ реализует на торгах недвижимость в Красноярском крае под офисы или коммерцию

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Красноярском крае. Так, в июне на границе парка Академгородка в краевой столице за 100,26 млн рублей реализован имущественный комплекс в составе участка 0,34 га и здания площадью 5 тыс. кв. м. В мае победитель торгов на право заключения договора КРТ в отношении участков общей площадью 3,62 га с градпотенциалом не менее 28 тыс. кв. м жилья в Октябрьском районе Красноярска предложил 640,19 млн рублей. А в марте за 50,64 млн рублей был продан имущественный комплекс в составе участка 1,98 га и объектов недвижимости общей площадью 353,8 кв. м.