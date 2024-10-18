Дождь и небольшое потепление придут в Красноярск на выходных. Публикуем прогноз

Posted 18 октября, 01:11
Published 18 октября, 01:11
Modified 18 октября, 01:12
Updated 18 октября, 01:12
По данным gismeteo, в субботу, 19 октября, в утренние часы будет около -1 и туман. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Вечером похолодает до +3, в ночные часы на столбике термометра будет около +2 градусов.
В воскресенье, 20 октября, утром ожидается до +1 градуса. В дневные часы прогнозируется около +4 градусов. Вечером будет около +4 и пойдет небольшой дождь.
По предварительному прогнозу, в понедельник, 21 октября, в Красноярске в течение суток ожидаются дожди. При этом днем будет без осадков, а воздух прогреется до +8 градусов.
В субботу и воскресенье в Красноярске скорость ветра не превысит 7 м/с. В понедельник порывы будут достигать 11 м/с.