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Posted 18 октября, 10:20

Published 18 октября, 10:20

Modified 18 октября, 10:20

Updated 18 октября, 10:20

Туроператор рассказал, где красноярцы могут отдохнуть на Новый год

Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены

18 октября 2024, 10:20
Фото: freepik.com

Туроператор рассказал, где красноярцы могут отдохнуть на Новый год

«Проспект Мира» пообщался с представителем туристического агентства и выяснил, где жители Красноярска могут выгодно отдохнуть на Новый год.

О том, куда слетать на новогодних каникулах нам рассказала гендиректор туристического агентства «Меридиан» Алена Грудякова. Она подчеркнула, что именно сейчас самые выгодные туры и ближе к Новому году их стоимость существенно возрастет.

«Почему бронировать выгодно в настоящий момент? Стоимость туров заметно растет. Чем ближе к праздникам, тем дороже цена на билеты и проживание».

Зарубежные направления

Абхазия

В Абхазии на Новый год можно отдохнуть на побережье Черного моря, изучить местную природу и узнать, что такое восточный колорит.

АбхазияАбхазия
АбхазияАбхазия
АбхазияАбхазия
Абхазия. Фото: 1MI

В настоящее время есть два варианта туров из Красноярска в Абхазию:

  • С 31 декабря года на девять дней — от 53,5 тысяч рублей;
  • с 4 января года на девять дней — от 42,8 тысяч рублей.

Указана стоимость на одного человека при 2-местном размещении. В стоимость входят: прямой авиаперелет (с пересадкой, если нет прямых авиарейсов), проживание, тип питания, который вы выбрали, трансферы или без, топливный сбор (если есть). Также дополнительно можно заплатить за праздничный гала-ужин.

Китай

Хэйхе — китайский город, который находится на берегу реки Амур и расположен прямо напротив российского города Благовещенска.

Во время новогоднего отдыха в Хэйхе вы можете ознакомиться с древней культурой и традициями, найти вдохновение в изяществе восточной архитектуры. Также вы там сможете купить недорогую одежду.

Самый выгодный вариант тура из Красноярска в Хэйхе, который доступен в настоящий момент:

  • С 29 декабря на семь дней — от 53 320 рублей.
КитайКитай
КитайКитай
КитайКитай
Китай. Фото: freepik.com

Отдых на острове Хайнань позволит на Новый год насладиться морем, пляжным отдыхом, экзотическими фруктами и солнцем.

Вот несколько выгодных вариантов:

  • С 26 декабря на восемь дней — от 136 400 рублей, на 12 дней — от 165,2 тысяч рублей;
  • с 6 января 2025 года на восемь дней — от 113 250 рублей.

Таиланд

Красноярцы во время отдыха в Таиланде смогут насладиться восточным колоритом, увидеть красоту лазурных лагун и почувствовать радостную атмосферу пляжного отдыха.

ТаиландТаиланд
Бассейн при отелеБассейн при отеле
Море и пляжМоре и пляж
Таиланд. Фото: freepik.com

Самые выгодные варианты с перелетом из Красноярска на Новый год:

Паттайя:

  • С 28 декабря на семь дней — от 133 150 рублей;
  • с 4 января на семь дней — от 109,7 тысяч рублей, на 10 дней — от 121 750 рублей.

Пхукет:

  • С 27 декабря на семь дней — от 134 650 рублей;
  • с 28 декабря на 12 дней — от 147 170 рублей;
  • с 3 января 2025 года на 12 дней — от 126 180 рублей.

Шри-Ланка

Во время новогоднего отдыха на Шри-Ланке вы сможете узнать историю этого островного государства, познакомиться с красотой природы попробовать ароматный цейлонский чай.

Тропический пляж на Шри-ЛанкеТропический пляж на Шри-Ланке
Цейлонские слоны на Шри-ЛанкеЦейлонские слоны на Шри-Ланке
Тропический пляж на Шри-Ланке. Фото: freepik.com

Самые доступные туры из Красноярска:

  • С 26 декабря на 11 дней — от 134 150 рублей;
  • с 6 января 2025 года на 10 дней — от 113,3 тысяч рублей.

Направления по России

Алтай

Алена Грудякова предлагает слетать на отдых на Алтай. Там вы сможете вдохнуть свежий воздух, восхититься невероятными горами и открыть для себя волшебство зимних красок.

С прямым рейсом из Красноярска сейчас доступны следующие туры:

  • С 29 декабря на восемь дней — от 23,7 тысяч рублей;
  • с пятого января 2025 года на восемь дней — от 21,7 тысяч рублей.

Казань

Новогодний отдых в Казани позволит вам ознакомиться с историей этого города и узнать татарскую культуру.

КазаньКазань
Казанский кремльКазанский кремль
Экспонаты в одном из музеев КазаниЭкспонаты в одном из музеев Казани
Казань. Фото: 1MI

Вот предложения, которые есть на данный момент:

  • С 27 декабря на пять дней — от 26,3 тысяч рублей;
  • с 1 января на пять дней — от 31,2 тысяч рублей.

Сочи

Даже зимой в России можно ощутить солнечное тепло и отдохнуть на берегу Черного моря. Все это, говорит Алена Грудякова, вы сможете найти в Сочи, где можно будет также прокатиться на горных лыжах.

Пляж РивьераПляж Ривьера
Пляж РивьераПляж Ривьера
Красная Поляна — центр горнолыжного спорта и сноуборда.Красная Поляна — центр горнолыжного спорта и сноуборда.
Пляж Ривьера. Фото: vk.com/rivierabeachsochi

Сейчас с вылетом из Красноярска доступны следующие туры:

  • С 31 декабря на девять дней — от 45,5 тысяч рублей;
  • с 4 января 2025 года на девять дней — от 34,8 тысяч рублей.

Байкал

Байкал — это не просто место, это душа Сибири, где вы сможете найти свой мир красоты и спокойствия. На Новый год для красноярцев доступны туры с ж/д проездом и питанием.

Озеро Байкал зимойОзеро Байкал зимой
Озеро Байкал зимойОзеро Байкал зимой
Озеро Байкал зимой. Фото: 1MI

Вот два наиболее выгодных варианта:

  • С 30 декабря на шесть дней — от 35 200 рублей;
  • с 5 января 2025 года на пять дней — от 32,3 тысяч рублей.

Москва

Во время новогодних каникул можно слетать в Москву и прогуляться по ее величественным улицам, исследовать императорские дворцы и почувствовать дух столицы.

Памятник ЛомоносовуПамятник Ломоносову
Каток на ВДНХКаток на ВДНХ
Памятник Ломоносову. Фото: 1MI

На отдыхе в Москве можно также сходить в зоопарк и посмотреть на подросшую панду Катюшу, посетить Третьяковскую галерею и прокатиться на огромном колесе обозрения на ВДНХ.

Сейчас доступны следующие туры с вылетом из Красноярска:

  • С 30 декабря на 5 дней — от 37 400 рублей;
  • со 2 января 2025 года на 6 дней — от 35 420 рублей.

Санкт-Петербург

Еще на Новый год можно слетать в Северную столицу: во время водных экскурсий прогуляться по рекам и каналам, увидеть величественные соборы и ощутить волшебство Санкт-Петербурга.

Зимний дворецЗимний дворец
Дворцовая площадьДворцовая площадь
Дворцовая площадьДворцовая площадь
Зимний дворец. Фото: 2gis.ru

Вот наиболее выгодные варианты туров с авиаперелетом из Красноярска в Санкт-Петербург:

  • С 30 декабря на пять дней — от 44 тысяч рублей;
  • со 2 января 2025 года на неделю — от 39,4 тысяч рублей.

Минеральные воды

Там можно насладиться минеральными источниками, пройтись по прелестным паркам, а также отдохнуть телом и душой.

Сейчас из Красноярска есть два тура по оптимальной цене:

  • С 29 декабря на восемь дней — от 55,6 тысяч рублей;
  • с пятого января на восемь дней — от 43,4 тысяч рублей.

Калининград

Там вы сможете познакомиться с невероятной архитектурой и увидеть красоту российского города, который находится в Европе.

КалининградКалининград
Калининград. Фото: 2gis.ru

Кроме того, во время новогоднего путешествия посетите музей мирового океана и музей янтаря, который является единственным в России.

Вот несколько туров для отдыха с перелетом из Красноярска:

  • С 26 декабря на восемь дней — от 54,4 тысяч рублей;
  • с 4 января на восемь дней — от 55 045 рублей.

Тюмень

Сердце Сибири с богатой историей и современным духом. Кроме того, там есть термальные источники, где вы сможете искупаться.

Купеческие особняки на улице ДзержинскогоКупеческие особняки на улице Дзержинского
Купеческие особняки на улице Дзержинского. Фото: Администрация Тюмени

Сейчас доступны два варианта новогодних туров:

  • С 29 декабря на шесть дней — от 25 тысяч рублей;
  • с 3 января на восемь дней — от 20 тысяч рублей.

Екатеринбург

Как отмечает Алена Грудякова, Екатеринбург — это мегаполис, где современность гармонично контрастирует с историей города.

На Новый год доступны два тура с вылетом из Красноярска:

  • С 29 декабря на шесть дней — от 29,2 тысяч рублей;
  • со 2 января на семь дней — от 25 тысяч рублей.
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