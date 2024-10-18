Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены

Posted 18 октября, 10:20
Published 18 октября, 10:20
Modified 18 октября, 10:20
Updated 18 октября, 10:20
О том, куда слетать на новогодних каникулах нам рассказала гендиректор туристического агентства «Меридиан» Алена Грудякова. Она подчеркнула, что именно сейчас самые выгодные туры и ближе к Новому году их стоимость существенно возрастет.
«Почему бронировать выгодно в настоящий момент? Стоимость туров заметно растет. Чем ближе к праздникам, тем дороже цена на билеты и проживание».
В Абхазии на Новый год можно отдохнуть на побережье Черного моря, изучить местную природу и узнать, что такое восточный колорит.
В настоящее время есть два варианта туров из Красноярска в Абхазию:
Указана стоимость на одного человека при 2-местном размещении. В стоимость входят: прямой авиаперелет (с пересадкой, если нет прямых авиарейсов), проживание, тип питания, который вы выбрали, трансферы или без, топливный сбор (если есть). Также дополнительно можно заплатить за праздничный гала-ужин.
Хэйхе — китайский город, который находится на берегу реки Амур и расположен прямо напротив российского города Благовещенска.
Во время новогоднего отдыха в Хэйхе вы можете ознакомиться с древней культурой и традициями, найти вдохновение в изяществе восточной архитектуры. Также вы там сможете купить недорогую одежду.
Самый выгодный вариант тура из Красноярска в Хэйхе, который доступен в настоящий момент:
Отдых на острове Хайнань позволит на Новый год насладиться морем, пляжным отдыхом, экзотическими фруктами и солнцем.
Вот несколько выгодных вариантов:
Красноярцы во время отдыха в Таиланде смогут насладиться восточным колоритом, увидеть красоту лазурных лагун и почувствовать радостную атмосферу пляжного отдыха.
Самые выгодные варианты с перелетом из Красноярска на Новый год:
Во время новогоднего отдыха на Шри-Ланке вы сможете узнать историю этого островного государства, познакомиться с красотой природы попробовать ароматный цейлонский чай.
Самые доступные туры из Красноярска:
Алена Грудякова предлагает слетать на отдых на Алтай. Там вы сможете вдохнуть свежий воздух, восхититься невероятными горами и открыть для себя волшебство зимних красок.
С прямым рейсом из Красноярска сейчас доступны следующие туры:
Новогодний отдых в Казани позволит вам ознакомиться с историей этого города и узнать татарскую культуру.
Вот предложения, которые есть на данный момент:
Даже зимой в России можно ощутить солнечное тепло и отдохнуть на берегу Черного моря. Все это, говорит Алена Грудякова, вы сможете найти в Сочи, где можно будет также прокатиться на горных лыжах.
Сейчас с вылетом из Красноярска доступны следующие туры:
Байкал — это не просто место, это душа Сибири, где вы сможете найти свой мир красоты и спокойствия. На Новый год для красноярцев доступны туры с ж/д проездом и питанием.
Вот два наиболее выгодных варианта:
Во время новогодних каникул можно слетать в Москву и прогуляться по ее величественным улицам, исследовать императорские дворцы и почувствовать дух столицы.
На отдыхе в Москве можно также сходить в зоопарк и посмотреть на подросшую панду Катюшу, посетить Третьяковскую галерею и прокатиться на огромном колесе обозрения на ВДНХ.
Сейчас доступны следующие туры с вылетом из Красноярска:
Еще на Новый год можно слетать в Северную столицу: во время водных экскурсий прогуляться по рекам и каналам, увидеть величественные соборы и ощутить волшебство Санкт-Петербурга.
Вот наиболее выгодные варианты туров с авиаперелетом из Красноярска в Санкт-Петербург:
Там можно насладиться минеральными источниками, пройтись по прелестным паркам, а также отдохнуть телом и душой.
Сейчас из Красноярска есть два тура по оптимальной цене:
Там вы сможете познакомиться с невероятной архитектурой и увидеть красоту российского города, который находится в Европе.
Кроме того, во время новогоднего путешествия посетите музей мирового океана и музей янтаря, который является единственным в России.
Вот несколько туров для отдыха с перелетом из Красноярска:
Сердце Сибири с богатой историей и современным духом. Кроме того, там есть термальные источники, где вы сможете искупаться.
Сейчас доступны два варианта новогодних туров:
Как отмечает Алена Грудякова, Екатеринбург — это мегаполис, где современность гармонично контрастирует с историей города.
На Новый год доступны два тура с вылетом из Красноярска: