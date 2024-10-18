Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены

Указана стоимость на одного человека при 2-местном размещении. В стоимость входят: прямой авиаперелет (с пересадкой, если нет прямых авиарейсов), проживание, тип питания, который вы выбрали, трансферы или без, топливный сбор (если есть). Также дополнительно можно заплатить за праздничный гала-ужин.