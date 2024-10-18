Красноярец устроился в Wildberries и украл с девушкой заказы на 300 тысяч

Красноярка заказала 66 разных товаров общей стоимостью более 315 тысяч рублей. Среди них была одежда, обувь и шлемы виртуальной реальности для игровых приставок. Когда все заказы прибыли, парень дождался девушку и в конце рабочего дня отсканировал на её телефоне QR-код для их получения, но выдачу не оформил. Они сложил неоплаченные товары в коробки и под видом мусора вынесли на улицу, больше на работу мужчина не выходил.