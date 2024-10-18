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Posted 18 октября, 05:44

Published 18 октября, 05:44

Modified 18 октября, 05:52

Updated 18 октября, 05:52

Красноярец устроился в Wildberries и украл с девушкой заказы на 300 тысяч

Красноярец устроился в Wildberries и украл с девушкой заказы на 300 тысяч

18 октября 2024, 05:44
Фото: МВД 24
В Красноярске парень устроился работать в маркетплейс, чтобы вынести товары, заказанные его девушкой. По информации «Проспекта Мира», речь идет о Wildberries.

Как сообщили в полиции, в июне парень устроился на работу в пункт выдачи заказов в Свердловском районе специально для того, чтобы в подходящий момент украсть заказы. Такой план они заранее спланировали со своей девушкой, им обоим по 20 лет.

Красноярка заказала 66 разных товаров общей стоимостью более 315 тысяч рублей. Среди них была одежда, обувь и шлемы виртуальной реальности для игровых приставок. Когда все заказы прибыли, парень дождался девушку и в конце рабочего дня отсканировал на её телефоне QR-код для их получения, но выдачу не оформил. Они сложил неоплаченные товары в коробки и под видом мусора вынесли на улицу, больше на работу мужчина не выходил.

Видео: МВД 24.

Недостача вскрылась, полицейские задержали пару. В квартире, где они живут, изъяли часть похищенного, некоторые товары красноярцы успели продать.

Обвиняемые уже возместили 150 тысяч рублей. Их будут судить за кражу (часть 3 статьи 158 УК РФ).

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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Кража#Полиция#Магазин#Преступления#Уголовное дело#Wildberries
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