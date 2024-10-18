Красноярскую журналистку отправят в спеццентр на три года за ссору с военкомом

Как сообщали журналисты, инцидент произошел в первый день частичной мобилизации, 22 сентября 2022 года, в холле военкомата Советского и Центрального районов. Съемочная группа записывала комментарии посетителей. В один момент к журналистам вышел мужчина в форме, как выяснилось позже, это был военком Виктор Нечипоренко. По словам журналистки, Нечипоренко хватал её за руки, ударил, выбил телефон.