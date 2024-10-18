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Posted 18 октября, 09:08

Published 18 октября, 09:08

Modified 18 октября, 09:48

Updated 18 октября, 09:48

Красноярскую журналистку отправят в спеццентр на три года за ссору с военкомом

Красноярскую журналистку отправят в спеццентр на три года за ссору с военкомом

18 октября 2024, 09:08
Фото: Ngs24.ru / trk7.ru
Красноярский краевой суд оставил приговор журналистке Евгении Шелковниковой без изменений — ранее ей назначили три года принудительных работ.

Как пишет издание Ngs24.ru, в котором работает Шелковникова, заседание по апелляции прошло 17 октября. Теперь Евгения должна отправиться в исправительное учреждение. Где именно она проведет следующие три года, пока не сообщается.

«Я до сих пор не могу поверить, что меня осудили на три года. Русский офицер Виктор Нечипоренко написал на меня, женщину, заявление о причинении ему физической боли с нулевым вредом здоровью. Я хочу всем напомнить, что он зафиксировал у медицинских экспертов одну царапину. Видимо, из-за этого ранения я окажусь в трудовой колонии», — рассказала Шелковникова.

Редакционный директор «Городских порталов» Ольга Прохорова заявила, что «апелляция — еще не финал, впереди кассация».

Как сообщали журналисты, инцидент произошел в первый день частичной мобилизации, 22 сентября 2022 года, в холле военкомата Советского и Центрального районов. Съемочная группа записывала комментарии посетителей. В один момент к журналистам вышел мужчина в форме, как выяснилось позже, это был военком Виктор Нечипоренко. По словам журналистки, Нечипоренко хватал её за руки, ударил, выбил телефон.

После инцидента Нечипоренко написал заявление на журналистку, обвинив ее в нападении. Военком сообщил, что журналистам запретили снимать в военкомате законно и телефон он не выбивал. Кроме того, он завяил, что «не исключает подготовку к теракту»

Шелковникову признали виновной по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Журналистка не признала вину.

  • Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях — исправительных центрах, где они находятся под надзором сотрудников учреждения.
  • Осужденные обязаны работать в указанном месте и постоянно находиться на территории центра, жить в общежитии, не покидать его ночью и в нерабочее время, а также в выходные и праздники без разрешения администрации.
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#Владислав Савончик
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