«Кровь из глаз»: архитектор раскритиковал облицовку краевого суда за 84 миллиона

Posted 18 октября, 10:14
Published 18 октября, 10:14
Modified 18 октября, 10:23
Updated 18 октября, 10:23
Сейчас на проспекте Мира, 17 ведётся ремонт. Рабочие уже положили плитку на стены здания. Шаталов обратил внимание на то, что для этих целей использовали «дешёвый» материал.
«Как же так получилось, что безо всяких комиссий здание краевого суда, которое держит целую площадь в центре Красноярска, облицевали дешевым керамогранитом, который ни один работник этого здания ни за что не положит у себя в ванной?» — заявил архитектор.
Раньше здание, где сейчас находится краевой суд, было Домом политпросвещения. Объект был отделан «натуральным гранитом и мрамором».
«В ближайшие годы красноярцы и гости города будут любоваться на этот кафель с повторяющимся узором и на так и не спрятанные с фасада кондеи», — подытожил Шаталов.
На сайте госзакупок есть контракт на ремонт фасада суда за 84 миллиона рублей, работы ведет ООО «Электромонтажстрой». Контракт действует до конца 2024 года.