На «Красноярских Столбах» из-за медведей закрыли гостевой городок

Posted 18 октября, 01:57
Published 18 октября, 01:57
Modified 18 октября, 01:57
Updated 18 октября, 01:57
Как рассказали в пресс-службе нацпарка, медведи продолжают выходить в рекреационную зону «Красноярских Столбов». В итоге из-за хищников с 17 октября гостевой городок «Нарым» закрыт для туристов.
Также в нацпарке отметили, что на Центральном входе все мусорные контейнеры уберут со 2-й Поперечной, Перевала и Нарыма. Контейнеры временно останутся только на кордоне Лалетино, поэтому посетителей «Столбов» просят уносить мусор в город.
Отметим, что на «Красноярских Столбах» продолжает действовать запрет на посещение нацпарка в темное время суток.