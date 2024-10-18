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Posted 18 октября, 01:57

Published 18 октября, 01:57

Modified 18 октября, 01:57

Updated 18 октября, 01:57

На «Красноярских Столбах» из-за медведей закрыли гостевой городок

На «Красноярских Столбах» из-за медведей закрыли гостевой городок

18 октября 2024, 01:57
Фото: «Красноярские Столбы»
Часть «Красноярских Столбов» на время закрыли для туристов. Речь идет о гостевом городке «Нарым».

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, медведи продолжают выходить в рекреационную зону «Красноярских Столбов». В итоге из-за хищников с 17 октября гостевой городок «Нарым» закрыт для туристов.

Видео: «Красноярские Столбы».

Также в нацпарке отметили, что на Центральном входе все мусорные контейнеры уберут со 2-й Поперечной, Перевала и Нарыма. Контейнеры временно останутся только на кордоне Лалетино, поэтому посетителей «Столбов» просят уносить мусор в город.

Отметим, что на «Красноярских Столбах» продолжает действовать запрет на посещение нацпарка в темное время суток.

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