На «Красноярских Столбах» из-за медведей закрыли гостевой городок

Также в нацпарке отметили, что на Центральном входе все мусорные контейнеры уберут со 2-й Поперечной, Перевала и Нарыма. Контейнеры временно останутся только на кордоне Лалетино, поэтому посетителей «Столбов» просят уносить мусор в город.