На «Столбах» расплодились волки. Есть ли угроза туристам?

Posted 18 октября, 06:54
Published 18 октября, 06:54
Modified 18 октября, 09:06
Updated 18 октября, 09:06
«Еще пять лет назад численность волка на территории „Красноярских столбов“ была на относительно низком уровне — одна-две особи. В настоящее время, по материалам фоторегистрации, выявлено три волчьих семьи и два одиночных хищника. С помощью фотоловушек мы фиксируем и появление нового потомства в волчьих стаях. Увеличение популяции волка связано с улучшением кормовой базы и усилением охраны территории госинспекторов», — цитирует Щербаков ТАСС.
По его словам, волк выполняет естественную функцию по регулированию других видов и сдерживает распространение бродячих собак, которые являются проблемой для нацпарка.
Как заявили «Проспекту Мира» в пресс-службе «Столбов», волки не представляют опасности для туристов, так как они боятся человека и обитают там, где людей нет.
«Одичавшие собаки — эти да, опасны. Их гораздо больше, и они бегают по туристическим тропам», — уточнили нам в нацпарке.
Согласно данным с сайта нацпарка, его площадь составляет 47 219 гектаров, где обитает 61 вид млекопитающих.