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Posted 18 октября, 06:54

Published 18 октября, 06:54

Modified 18 октября, 09:06

Updated 18 октября, 09:06

Фото от 6 мая 2023 года

На «Столбах» расплодились волки. Есть ли угроза туристам?

18 октября 2024, 06:54
Фото: «Красноярские Столбы»
Фото от 6 мая 2023 года

На «Красноярских Столбах» стало больше волков

В национальном парке «Красноярские Столбы» выросла численность волков — их популяция восстановилась, заявил директор парка Вячеслав Щербаков. Пять лет назад там была одна-две особи, теперь больше двух семей.
«Еще пять лет назад численность волка на территории „Красноярских столбов“ была на относительно низком уровне — одна-две особи. В настоящее время, по материалам фоторегистрации, выявлено три волчьих семьи и два одиночных хищника. С помощью фотоловушек мы фиксируем и появление нового потомства в волчьих стаях. Увеличение популяции волка связано с улучшением кормовой базы и усилением охраны территории госинспекторов», — цитирует Щербаков ТАСС.

По его словам, волк выполняет естественную функцию по регулированию других видов и сдерживает распространение бродячих собак, которые являются проблемой для нацпарка.

  • Как пишет издание «Сибирский Охотник», в волчьей семье обычно бывает 6–7, а иногда и 15 животных.

Как заявили «Проспекту Мира» в пресс-службе «Столбов», волки не представляют опасности для туристов, так как они боятся человека и обитают там, где людей нет.

«Одичавшие собаки — эти да, опасны. Их гораздо больше, и они бегают по туристическим тропам», — уточнили нам в нацпарке.

Согласно данным с сайта нацпарка, его площадь составляет 47 219 гектаров, где обитает 61 вид млекопитающих.

  • На «Столбах» из-за медведей закрыли гостевой городок и ввели другие ограничения.
  • Еще в мае представители парка жаловались на бродячих собак, которые загрызли маралов и косуль.
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#Владислав Савончик#Медведи#Ограничения#Красноярские Столбы#Национальный парк#Туристы#Волки
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