На Таймыре открылся новый образовательный визит-центр

Posted 18 октября, 05:03
Published 18 октября, 05:03
Modified 18 октября, 05:05
Updated 18 октября, 05:05
Ранее эксперты провели этнографическое исследование и выяснили, какой инфраструктуры не хватает местным жителям. Оказалось, что поселку нужен визит-центр. Туристический и образовательный центр возвели в рамках программы поддержки коренного населения полуострова компанией «Норникель».
Инвестиции составили 57 миллионов рублей. Объект в 225 квадратов возвели за два года. Еще в рамках проекта построили баню и жилой комплекс. Это создаст комфортные условия для командированных учителей — им не придется искать себе жилье. В перспективе гости Таймыра смогут централизованно приезжать, с комфортом размещаться и узнавать, как и чем живут северные народы и что такое Арктика.
«Здесь смогут развиваться в том числе и различные мастерские, ведь мы прекрасно знаем, что наша таймырская земля богата косторезами и художниками. Это будет место, где мастера смогут передавать свои навыки молодому поколению. Благодаря этому о Таймыре будут узнавать далеко за его пределами. Кроме того, это дополнительное привлечение рабочих мест, а также инфраструктура для туристов: в центре будут организовывать мастер-классы, чтобы путешественники могли погрузиться в жизнь тундровиков», — рассказал глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов.
По мнению генерального директора Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), которое выступило заказчиком строительства, Максима Данькина, образовательный центр преобразит территорию и создаст условия для самореализации.
«Центр также потенциально откроет эту территорию для туристов. Мы планируем продолжить реализацию программы поддержки коренных народов на Таймыре, а также просветительский проект „Белый мишка“ в Норильске», — подчеркнул Максим Данькин.
Заместитель директора заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин отметил, что компания продолжит активно поддерживать Таймыр.
«В ближайшее время у нас планируется открытие различных объектов — дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). В Усть-Аваме мы уже построили ФАП, а также целую улицу из домов. Планировали в Волочанке и Усть-Аваме построить 18 домов, но в этом году уже заканчиваем строительство 33-го дома», — рассказал Вячеслав Щукин.
«Норникель» инвестировал в программу поддержки коренных народов Таймыра около двух миллиардов рублей. Цель программы — поддержание традиционных видов хозяйственной деятельности, защита исконной среды обитания, строительство домов, ФАПов, дорог и туристических центров на полуострове.