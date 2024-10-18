На Таймыре открылся новый образовательный визит-центр

Инвестиции составили 57 миллионов рублей. Объект в 225 квадратов возвели за два года. Еще в рамках проекта построили баню и жилой комплекс. Это создаст комфортные условия для командированных учителей — им не придется искать себе жилье. В перспективе гости Таймыра смогут централизованно приезжать, с комфортом размещаться и узнавать, как и чем живут северные народы и что такое Арктика.