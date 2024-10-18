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Posted 18 октября, 05:03

Published 18 октября, 05:03

Modified 18 октября, 05:05

Updated 18 октября, 05:05

На Таймыре открылся новый образовательный визит-центр

На Таймыре открылся новый образовательный визит-центр

18 октября 2024, 05:03
Фото: Северный город
На Таймыре Красноярского края в поселке Усть-Авам, где живут коренные народы севера нганасаны и долганы, открылся образовательный визит-центр.

Ранее эксперты провели этнографическое исследование и выяснили, какой инфраструктуры не хватает местным жителям. Оказалось, что поселку нужен визит-центр. Туристический и образовательный центр возвели в рамках программы поддержки коренного населения полуострова компанией «Норникель».

Фото: Северный город

Инвестиции составили 57 миллионов рублей. Объект в 225 квадратов возвели за два года. Еще в рамках проекта построили баню и жилой комплекс. Это создаст комфортные условия для командированных учителей — им не придется искать себе жилье. В перспективе гости Таймыра смогут централизованно приезжать, с комфортом размещаться и узнавать, как и чем живут северные народы и что такое Арктика.

«Здесь смогут развиваться в том числе и различные мастерские, ведь мы прекрасно знаем, что наша таймырская земля богата косторезами и художниками. Это будет место, где мастера смогут передавать свои навыки молодому поколению. Благодаря этому о Таймыре будут узнавать далеко за его пределами. Кроме того, это дополнительное привлечение рабочих мест, а также инфраструктура для туристов: в центре будут организовывать мастер-классы, чтобы путешественники могли погрузиться в жизнь тундровиков», — рассказал глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов.
Фото: Северный город

По мнению генерального директора Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), которое выступило заказчиком строительства, Максима Данькина, образовательный центр преобразит территорию и создаст условия для самореализации.

«Центр также потенциально откроет эту территорию для туристов. Мы планируем продолжить реализацию программы поддержки коренных народов на Таймыре, а также просветительский проект „Белый мишка“ в Норильске», — подчеркнул Максим Данькин.
Фото: Северный город

Заместитель директора заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин отметил, что компания продолжит активно поддерживать Таймыр.

«В ближайшее время у нас планируется открытие различных объектов — дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). В Усть-Аваме мы уже построили ФАП, а также целую улицу из домов. Планировали в Волочанке и Усть-Аваме построить 18 домов, но в этом году уже заканчиваем строительство 33-го дома», — рассказал Вячеслав Щукин.
Фото: Северный город

«Норникель» инвестировал в программу поддержки коренных народов Таймыра около двух миллиардов рублей. Цель программы — поддержание традиционных видов хозяйственной деятельности, защита исконной среды обитания, строительство домов, ФАПов, дорог и туристических центров на полуострове.

#Владислав Савончик
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