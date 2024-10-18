На жителя Красноярска завели дело о пропаганде терроризма из-за личной переписки

В обмен на их освобождение террористы выдвинули требования о выводе войск из Чечни, где шла операция против бандитских групп. Спустя 6 дней переговоров боевикам разрешили покинуть город вместе со 123 заложниками. Отпустив всех заложников, террористы скрылись. По официальным данным, в результате теракта погибли 129 человек, несколько сотен человек были ранены.