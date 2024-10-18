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Posted 18 октября, 03:24

Published 18 октября, 03:24

Modified 18 октября, 03:26

Updated 18 октября, 03:26

На жителя Красноярска завели дело о пропаганде терроризма из-за личной переписки

На жителя Красноярска завели дело о пропаганде терроризма из-за личной переписки

18 октября 2024, 03:24
Фото: t.me/krksledkom
Жителя Красноярска обвинили в пропаганде терроризма и оправдании теракта в Буденновске. Возбуждено уголовное дело.

По версии следователей, в октябре 2022 года красноярец в мессенджере выставил несколько видео для публичного просмотра. Сообщается, что в роликах оправдывали теракт в Буденновске.

Теракт в Буденновске произошел в июне 1995 года. Группа террористов под руководством Шамиля Басаева захватила в заложники более 1,5 тысяч жителей Будённовска, которых согнали в городскую больницу.

В обмен на их освобождение террористы выдвинули требования о выводе войск из Чечни, где шла операция против бандитских групп. Спустя 6 дней переговоров боевикам разрешили покинуть город вместе со 123 заложниками. Отпустив всех заложников, террористы скрылись. По официальным данным, в результате теракта погибли 129 человек, несколько сотен человек были ранены.

В СК заявили, что в июне прошлого года в личной переписке со знакомой житель Красноярска пропагандировал идеологию одной из террористических организаций.

В отношении мужчины завели уголовное дело о пропаганде и публичном оправдании терроризма (часть 2 статья 205.2 УК РФ). Обвиняемого задержали и в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#СК#Уголовное дело#Терроризм
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