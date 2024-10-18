Названые лучшие рестораны Сибири. В список попали 7 красноярских заведений

Posted 18 октября, 01:35
Published 18 октября, 01:35
Modified 18 октября, 01:37
Updated 18 октября, 01:37
В десятку лучших ресторанов Сибири попали 7 заведений из Красноярска. Лучшим рестораном Сибири признали красноярский ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen.
Вот еще какие заведения из Красноярска попали в топ-10:
Победителем в специальной номинации «Выбор СМИ» стал красноярский ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen.
Лучшим шеф-поваром Сибири стал Роман Чемеренко (Bellini Gastronomic Ecosystem, Красноярск), лучшим сомелье признали Олесю Соболеву (Sadko), кондитером — Елену Мельник (кондитерская лаборатория «Мельница», институт гастрономии СФУ, Красноярск).