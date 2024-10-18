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Posted 18 октября, 01:35

Published 18 октября, 01:35

Modified 18 октября, 01:37

Updated 18 октября, 01:37

Красноярские рестораны заняли почти весь топ-10 ресторанной премии

Названые лучшие рестораны Сибири. В список попали 7 красноярских заведений

18 октября 2024, 01:35
Фото: 2gis.ru

Красноярские рестораны заняли почти весь топ-10 ресторанной премии

В Красноярске состоялась церемония награждения ресторанной премии WhereToEat Siberia 2024.

В десятку лучших ресторанов Сибири попали 7 заведений из Красноярска. Лучшим рестораном Сибири признали красноярский ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen.

Вот еще какие заведения из Красноярска попали в топ-10:

  • «Чешуя» — 2 место;
  • Tunguska — 3 место;
  • Sadko — 4 место;
  • Hello Wine — 6 место;
  • Fresco — 8 место;
  • N’kei — 9 место.

Победителем в специальной номинации «Выбор СМИ» стал красноярский ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen.

Лучшим шеф-поваром Сибири стал Роман Чемеренко (Bellini Gastronomic Ecosystem, Красноярск), лучшим сомелье признали Олесю Соболеву (Sadko), кондитером — Елену Мельник (кондитерская лаборатория «Мельница», институт гастрономии СФУ, Красноярск).

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