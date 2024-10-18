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Posted 18 октября, 09:39

Published 18 октября, 09:39

Modified 18 октября, 09:41

Updated 18 октября, 09:41

Сбер выбрал лучшего официанта и ресторан премии WHERETOEAT Siberia

Сбер выбрал лучшего официанта и ресторан премии WHERETOEAT Siberia

18 октября 2024, 09:39
Фото: Пресс-служба Сбера
Реклама. ПАО «Сбербанк». erid: LjN8KKnxM
В Красноярске выбрали победителей ресторанной премии WHERETOEAT Siberia 2024. В список лучших вошли рестораны из Красноярска, Новосибирска, Томска, Иркутска и других городов. Кроме того, Сбер —генеральный партнер премии — выбрал лучшего официанта.

Места в финальной десятке премии поделили рестораны Красноярска и Новосибирска. Первые четыре места в этом году заняли красноярские заведения. Лучшим признали ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen. На втором месте — ресторан «Чешуя», на третьем — Tunguska. Кубок победителю вручили заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка Станислав Федоров и продюсер премии WHERETOEAT Ирина Тиусонина.

Фото: Сбер
«Сбер традиционно поддерживает премию WHERETOEAT Siberia и это большая честь для нас. Мы всегда готовы помогать предпринимателям, способствовать развитию бизнеса, делиться экспертизой, организовывать совместные интересные проекты. Особенно приятно, что снова премия проходит в Красноярске. Уровень ресторанной культуры города растёт из года в год, возникают новые концепции заведений, всё чаще нас называют гастрономической столицей Сибири. Кроме объявления лучшего ресторана, мы традиционно отмечаем и лучшего официанта года по версии сервиса СберЧаевые. Уже почти полтора года в Красноярске работает данный сервис. На сегодняшний день принимать чаевые через сервис Сбера могут более 120 компаний общественного питания города», — отметил заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка Станислав Федоров.

Победу в спецноминации «Официант года» по версии сервиса СберЧаевые одержал Глеб Чепкасов — официант ресторана Tunguska. Диплом и колонку SberBoom победителю вручила Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбера.

Фото: Сбер
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