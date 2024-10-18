Сбер выбрал лучшего официанта и ресторан премии WHERETOEAT Siberia

Места в финальной десятке премии поделили рестораны Красноярска и Новосибирска. Первые четыре места в этом году заняли красноярские заведения. Лучшим признали ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen. На втором месте — ресторан «Чешуя», на третьем — Tunguska. Кубок победителю вручили заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка Станислав Федоров и продюсер премии WHERETOEAT Ирина Тиусонина.