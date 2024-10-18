Собаки покусали 3 312 жителей Красноярского края. Где больше всего пострадавших?

Posted 18 октября, 02:27
Published 18 октября, 02:27
Modified 18 октября, 02:27
Updated 18 октября, 02:27
По информации регионального Роспотребнадзора, с января по сентябрь 2024 года от укусов собак пострадали 3 312 жителей Красноярского края.
В ведомстве заявляют, что число нападений собак по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 4,5%.
Сообщается, что большинство пострадавших — взрослые. При этом от укусов пострадали и дети — 1184 ребенка. Причем 6 из них — это дети в возрасте до 1 года.
В Роспотребнадзоре отметили, что больше всего пострадавших от укусов собак зафиксировано в Красноярске, Минусинске, Ачинске, Канске и Емельяновском районе.