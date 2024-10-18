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Posted 18 октября, 02:27

Published 18 октября, 02:27

Modified 18 октября, 02:27

Updated 18 октября, 02:27

С начала 2024 года собаки покусали больше 3 тысяч жителей Красноярского края

Собаки покусали 3 312 жителей Красноярского края. Где больше всего пострадавших?

18 октября 2024, 02:27
Фото: 1MI

С начала 2024 года собаки покусали больше 3 тысяч жителей Красноярского края

В Красноярском крае от нападения собак пострадало больше трех тысяч человек.

По информации регионального Роспотребнадзора, с января по сентябрь 2024 года от укусов собак пострадали 3 312 жителей Красноярского края.

В ведомстве заявляют, что число нападений собак по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 4,5%.

Сообщается, что большинство пострадавших — взрослые. При этом от укусов пострадали и дети — 1184 ребенка. Причем 6 из них — это дети в возрасте до 1 года.

В Роспотребнадзоре отметили, что больше всего пострадавших от укусов собак зафиксировано в Красноярске, Минусинске, Ачинске, Канске и Емельяновском районе.

  • В марте этого года депутат заксобрания края Владимир Вахтель предложил узаконить эвтаназию бездомных собак в регионе.
  • В конце мая мы рассказывали о том, что с начала 2024 года собаки загрызли на «Столбах» больше 40 маралов и косуль.
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