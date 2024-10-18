Сохранение средств на фоне инфляции: возможности для россиян в Казахстане

Казахстан предлагает ряд преимуществ для россиян: это не только дружественная юрисдикция с открытым доступом к международным рынкам, но и высокая степень надежности банков. Вклады до 10 000 долларов застрахованы государством, что обеспечивает дополнительную защиту сбережений. В условиях ограничений, введенных против России, валюта в Казахстане воспринимается как безопасный актив, в отличие от «токсичных» валютных счетов в стране. Ситуация осложнилась невозможностью отслеживать курсы доллара и евро в режиме реального времени, а также комиссиями за обслуживание крупных валютных счетов. Логичным следствием стало то, что многие россияне начали искать альтернативы за границей.