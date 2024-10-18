Сохранение средств на фоне инфляции: возможности для россиян в Казахстане

Posted 18 октября, 05:24
Published 18 октября, 05:24
Modified 18 октября, 05:24
Updated 18 октября, 05:24
Новый бюджет, принятый Госдумой, сохраняет проинфляционный характер, что вызывает опасения относительно будущей покупательной способности рубля. На фоне ожидаемого ослабления национальной валюты эксперты Freedom Finance Global обращают внимание на Казахстан как на перспективное направление для сохранения капиталов.
Финансовая стабильность Казахстана
Казахстан демонстрирует стабильные финансовые показатели, что подтверждается недавним повышением долгосрочного рейтинга республики международным рейтинговым агентством Moody’s с Baa2 до Baa1 с прогнозом «стабильный». Это событие стало значимым для страны, поскольку агентство отметило надежную финансовую политику и низкий уровень государственного долга. Казахстан также занимает лидирующие позиции по привлечению прямых иностранных инвестиций среди постсоветских стран, что делает его привлекательным для инвесторов.
В Казахстане россияне могут воспользоваться различными финансовыми инструментами для сохранения и приумножения своих средств. Например, банковские учреждения предлагают международные карты, которые позволяют проводить транзакции по всему миру, а также мультивалютные счета с высокими процентами по вкладам. Ставки на долгосрочное размещение денег достигают 7,2% годовых в долларах и евро — до 5%. Это значительно превышает предложения на российском рынке.
Безопасность и отсутствие валютных ограничений
Немаловажным фактором является отсутствие валютных ограничений в Казахстане. Это делает страну привлекательной для россиян, стремящихся сохранить свои сбережения. Наличные средства могут быть легко обналичены, а банковские карты позволяют использовать деньги без ограничений. По словам аналитиков, на фоне растущей инфляции в России и возможности дальнейшего ослабления рубля, твердая валюта в банке дружественной юрисдикции может стать надежным инструментом для сбережения.
Казахстан предлагает ряд преимуществ для россиян: это не только дружественная юрисдикция с открытым доступом к международным рынкам, но и высокая степень надежности банков. Вклады до 10 000 долларов застрахованы государством, что обеспечивает дополнительную защиту сбережений. В условиях ограничений, введенных против России, валюта в Казахстане воспринимается как безопасный актив, в отличие от «токсичных» валютных счетов в стране. Ситуация осложнилась невозможностью отслеживать курсы доллара и евро в режиме реального времени, а также комиссиями за обслуживание крупных валютных счетов. Логичным следствием стало то, что многие россияне начали искать альтернативы за границей.
Резервные мировые валюты, такие как доллар и евро, обеспечивают защиту от обесценения рубля благодаря их устойчивости на международных рынках. Хранение сбережений в этих валютах позволяет сохранить покупательную способность капитала. Эти валюты традиционно используются для диверсификации рисков и сохранения активов, так как они меньше подвержены влиянию внутренних экономических факторов и более стабильны на глобальной арене.
Таким образом, Казахстан предлагает россиянам ряд возможностей для эффективного сохранения и приумножения средств в условиях высокой инфляции и нестабильности на финансовых рынках. Дружественная юрисдикция, стабильные финансовые показатели и доступность широкого спектра банковских услуг делают страну привлекательной для тех, кто ищет надежные способы хранения капитала.