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Posted 18 октября, 06:59

Published 18 октября, 06:59

Modified 18 октября, 07:01

Updated 18 октября, 07:01

Ученики школы №147 в Красноярске слили в сеть видео с учителем-«квадробером»

Ученики школы №147 в Красноярске слили в сеть видео с учителем-«квадробером»

18 октября 2024, 06:59
Фото: Kras Mash/yandex.ru
Ученики школы №147 в Северном рассказали о необычном учителе физики. Его прозвали «квадробером», потому что он прыгает и гавкает. Сейчас мужчина в школе не работает, в управлении образования заявляют, что жалоб на него не было. «Проспект Мира» пытался разобраться в истории необычного учителя.

Началось все с того, что телеграм-канал Kras Mash опубликовал видео, на котором учитель ведет себя странно. Взрослый мужчина прыгает по классу во время уроков, иногда вместе с учениками, встает на парту ногами, читает рэп и гавкает. При этом, судя по кадрам, в этот момент его снимают на телефон сразу несколько учеников, но его это совсем не смущает.

Мы написали нескольким ученикам этой школы, ответил нам только один. 16-летний подросток рассказал «ПМ», что учился у этого преподавателя — зовут его Виктор Николаевич.

«Если реально у него учиться, то это очень тяжело, ничего особо не объясняет. Бывает, что-то задаст — потом забывает, оценку тяжело получить. Были моменты, когда делал очень странные вещи, которые быстро разлетались по всей школе. Поет песни на уроке, танцует и прыгает. Просто стал мемом школы», — рассказывает ученик школы №147.

Мальчик добавляет, что позже их класс перевели к другому преподавателю, якобы из-за массовых жалоб на педагога. А после мужчину уволили. Жаловались на учителя, как утверждает школьник, не только ученики, но и родители. И даже коллеги мужчины якобы хотели, чтобы его уволили.

«У меня у него по физике вышло 2.60, это 3, ну почти 2. А сейчас у нового преподавателя у меня оценка 3.30. Новый преподаватель отличный, работает уже в нашей школе больше 20 лет», — подчеркивает ученик.

Кто именно слил видео с учителем-квадробером в сеть, мальчик не знает, но, говорит, кадры разлетались по всей школе, поэтому они есть у многих. Также подросток сказал, что у преподавателя есть свой YouTube-канал, где он выкладывает свои песни, но ссылку на него он нам не предоставил.

Дозвониться до директора школы №147 «ПМ» сегодня не удалось, там не взяли трубку. Зато информацию предоставили в управлении образования. Там говорят, что педагог работал в школе всего год, жалоб на него не было. Успеваемость у учеников мужчины была на нормальном уровне, подчеркивают в ведомстве. Результатами учебной деятельности все были довольны.

«На данный момент педагог не работает в школе, учитель уволился по собственному желанию еще в начале октября. Мужчина вел физику в старших классах. Также педагог в творческой форме проводил физминутки для учеников, физминутки проводят в школе на каждом уроке через 20 минут после его начала», — рассказала «ПМ» пресс-секретарь управления образования Екатерина Лукьянова.

В комментариях к видео одни красноярцы поддерживают мужчину и говорят, что детям хотя бы будет интересно ходить на уроки с таким необычным преподавателем, другие, наоборот, осуждают, и просят держать детей подальше от такого педагога.

#Елисей Савлюк#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Образование#Дети#Красноярский край#Учитель#Увольнение#Школа № 147
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