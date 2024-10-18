Ученики школы №147 в Красноярске слили в сеть видео с учителем-«квадробером»

Началось все с того, что телеграм-канал Kras Mash опубликовал видео, на котором учитель ведет себя странно. Взрослый мужчина прыгает по классу во время уроков, иногда вместе с учениками, встает на парту ногами, читает рэп и гавкает. При этом, судя по кадрам, в этот момент его снимают на телефон сразу несколько учеников, но его это совсем не смущает.