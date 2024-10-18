В Домклик назвали незначительной реакцию ипотечного рынка на повышение ставки ЦБ

Posted 18 октября, 14:17
Published 18 октября, 14:17
Modified 18 октября, 14:18
Updated 18 октября, 14:18
Аналитики «Домклик» заявили, что в сентябре в сегментах первичного, вторичного жилья и ИЖС наблюдались фактически те же доли в ипотечной выдаче, что и в августе, пишет портал properm.ru.
Всего за первый осенний месяц Сбербанк выдал 49,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 225 млрд рублей (в июле — 49,8 тыс., в августе — 52,6 тыс. сделок).
А вот льготная программа «Семейная ипотека» перед тем, как ее приостановили, демонстрировала «замедление спроса», подчеркнули аналитики «Домклик». Перед этим в ее рамках было совершено около 14,5 тыс. сделок. Впрочем, эксперты полагают, что «показатели будут отчасти восстановлены» после перераспределения лимитов и возобновления кредитования.
«В сегменте новостроек большинство сделок по-прежнему заключается на льготных условиях. При этом спрос на кредитование по базовым ставкам показывает рост», — говорит директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
Топ-менеджер уточнил, что в Москве в сентябре количество таких выдач выросло на 44%, а в Санкт-Петербурге — на 84%. Обе столицы остаются лидерами рейтинга регионов по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке.
Причем в этих мегаполисах увеличилась и доля рыночной ипотеки в рамках приобретения строящегося жилья. Так, в Москве за месяц объем ипотечных выдач на общих условиях вырос на 4,6% (до 14,8% в общей структуре выдач), а в Санкт-Петербурге — на 4,5% (до 10%).
В регионах ситуация по новостройкам также остается стабильной. В сентябре было оформлено 17,3 тыс. ипотечных кредитов, что практически на уровне предыдущего месяца. А вот рынок готового жилья демонстрирует падение. В сентябре объем ипотечного кредитования сократился на 8,4% в сравнении показателями августа — до 29,1 тыс. штук.
В целом на протяжении всего 2024 года, несмотря на продолжающийся процесс повышения ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредитов, объем кредитования вторички почти не меняется — около 30 тыс. объектов в месяц. При этом доля сегмента вторичного жилья в общем объеме кредитования по всей России остается существенной — 58,4% против 35% на первичном рынке в сентябре 2024 года.