В клинике подтвердили дефицит квот на МРТ для онкобольных. Что говорят в минздраве?

«ПМ» снова обратился в краевой минздрав — в министерстве нам снова заявили, что в настоящий момент дефицита квот для прохождения МРТ пациентам с онкологией нет и возможность пройти магнитно-резонансную томографию в срок до 7 рабочих дней «полностью обеспечена». Однако в пресс-службе министерства говорили только о «пациентах с подозрением на онкологию».