В клинике подтвердили дефицит квот на МРТ для онкобольных. Что говорят в минздраве?

Posted 18 октября, 08:58
Published 18 октября, 08:58
Modified 18 октября, 09:24
Updated 18 октября, 09:24
В начале октября красноярец Владимир рассказал «ПМ», что у него рак почки и после операции ему необходимо было сделать МРТ. По словам мужчины, в центре амбулаторной онкологической помощи ему отказались выписывать направление на исследование. Отказ объяснили тем, что квот нет и лист ожидания составляет 3-4 месяца.
В отсутствии квот для онкобольных мужчина обвинил краевой минздрав и заявил, что «министерство не решает проблему, оставляя онкологических больных без диагностики». В министерстве «ПМ» заявили, что дефицита квот нет.
Сегодня, 18 октября, Владимир рассказал «ПМ», что проблема с квотами на МРТ для онкобольных якобы никуда не исчезла.
«Вчера я был на приеме у врача в центре амбулаторной онкологической помощи Terve на Воронова.
Раз в три месяца я должен проходить МРТ. Однако направление на него мне не дали, а заменили на дешевое и не информативное ультразвуковое исследование (УЗИ), что противоречит клиническим рекомендациям.
Видимо, им прилетело и они решили сменить тактику. Теперь они не пишут, что нет квот и большой лист ожидания на обследование».
Владимир утверждает, что онколог никак не объяснил свое решение. В регистратуре красноярцу сказали, что квоты действительно выделили, «но их настолько мало, что лист ожидания не особо изменился».
«Считаю, что в краевом минздраве врут по поводу квот на МРТ. Проходить обследование мне не завтра, и я в любом случае его получу. Но в протоколе врач должен написать „согласно клиническим рекомендациям“, а не собственную фантазию.
Я уже думаю, не организовать ли в отпуске в ЦАОПе бесплатные юридические консультации для пациентов, так как все это вообще не смешно. Это очень депрессивное место, хуже только в самом онкодиспансере».
«ПМ» снова обратился в краевой минздрав — в министерстве нам снова заявили, что в настоящий момент дефицита квот для прохождения МРТ пациентам с онкологией нет и возможность пройти магнитно-резонансную томографию в срок до 7 рабочих дней «полностью обеспечена». Однако в пресс-службе министерства говорили только о «пациентах с подозрением на онкологию».
Как рассказала корреспонденту «ПМ» замдиректора по организационным вопросам центра амбулаторной онкологической помощи Terve Ольга Бузина, МРТ-исследование проводится только в случаях, если есть подозрение на онкологию, а также существует угроза его жизни и здоровью — остальных приходится «откладывать на потом».
«Пациенты на динамическом наблюдении и те, которых уже прооперировали, просто наблюдаются, чтобы у них не было рецидивов. Что касается квот на МРТ, то хочу сказать, что это проблема всего Красноярска и края. К сожалению, у нас очень мало клиник, которые проводят такие исследования. Квот очень мало и их не хватает, а пациентов все больше. Требований к проведению МРТ— так как это более достоверный вид диагностики — становится больше».
В минздраве «ПМ» уточнили, что ведомство проводит регулярный мониторинг доступности исследований для пациентов с онкологическими заболеваниями.
«Пациентам, столкнувшимся с подобной проблемой, необходимо обратиться в медицинскую организацию, где было выдано направление. После этого пациент получит направление на исследование на другом аппарате в другом медицинском учреждении».
Что касается ситуации с онкобольным красноярцем Владимиром, то в краевом минздраве корреспонденту «ПМ» заявили, что не могут комментировать решение врача о назначении УЗИ вместо МРТ и пообещали разобраться в ситуации.
Если вы или ваши близкие тоже сталкивались с трудностями при направлении на медицинские исследования — напишите нам на почту [email protected] или в телеграм-бот.