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Posted 18 октября, 08:59

Published 18 октября, 08:59

Modified 18 октября, 09:01

Updated 18 октября, 09:01

В Красноярском крае на покупателей «Авито» написали больше 75 тысяч отзывов

В Красноярском крае на покупателей «Авито» написали больше 75 тысяч отзывов

18 октября 2024, 08:59
Фото: Freepik
На «Авито» 1,5 года действует возможность оставить отзыв на покупателя. Впервые появилась она в апреле 2023 года в категории «Путешествия», а с мая 2024 года в тестовом режиме такая функция стала доступна также в категории «Товары».

Продавец или арендодатель может оставить отклик после оформления заказа или начала переписки, и эти оценки не учитывались в общем рейтинге пользователя. За 1,5 года было оставлено более 6 млн отзывов на покупателей, из них более 75 тысяч в Красноярском крае.

Фото: Авито

В ноябре на площадке в тестовом режиме начнет работать объединенный рейтинг. Отзывы от продавцов и покупателей в «Товарах» и «Путешествиях» станут видны пользователям и будут влиять на общий рейтинг. Тестовая раскатка будет происходить поэтапно, функция станет доступной для всех пользователей в начале 2025 года.

«Важная особенность Авито, как платформы для размещения объявлений — это тот факт, что один и тот же человек здесь может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. И для нас важно, чтобы в обоих случаях он не нарушал правила и вежливо общался с другими пользователями. Именно поэтому мы решили ввести возможность оставлять отзывы на покупателей, а позднее — возможность этим отзывам влиять на общую оценку. Объединение рейтингов продавцов и покупателей позволит сделать эту систему еще объективней и будет способствовать росту доверия между пользователями на платформе», — рассказал директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.
#Владислав Савончик
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