В Красноярском крае на покупателей «Авито» написали больше 75 тысяч отзывов

Продавец или арендодатель может оставить отклик после оформления заказа или начала переписки, и эти оценки не учитывались в общем рейтинге пользователя. За 1,5 года было оставлено более 6 млн отзывов на покупателей, из них более 75 тысяч в Красноярском крае.