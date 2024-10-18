В красноярской Орбите построили новую канализационную станцию

Posted 18 октября, 07:50
Published 18 октября, 07:50
Modified 18 октября, 10:44
Updated 18 октября, 10:44
Прошла станция была в аварийном состоянии, поэтому в домах периодически отключали в домах холодную и горячую воду, а 2018 году вводили режим угрозы ЧС. Теперь канализационные стоки от одиннадцати многоквартирных высоток перекачивает современная КНС.
«Три года мы пытались „реанимировать“ построенную без всяких разрешительных документов насосную станцию. Однако, диагностика в 2022 году окончательно показала, что надо проектировать и строить новую КНС, чтобы не отвлекать средства с ремонта других объектов на „латание дыр“ в старой. Сегодня аварийная КНС остановлена и больше не представляет опасности для Енисея», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
Новая станция оборудована тремя мощными насосами, решеткой для сбора мусора и газоочистительной установкой специфицеских запахов бытовой канализации. Станция работает в автоматическом режиме. Дистанционно дежурный мастер может запускать резервный насос, если работающий — забьется мусором, который жители Орбита смоют в унитаз. Чтобы новая КНС служила долго, «КрасКом» напоминает о необходимости соблюдения правил эксплуатации санузла.
Вокруг здания КНС подрядчик строит отмостку и выполняет благоустройство, а в машинном зале завершает отделочные работы.