В красноярской Орбите построили новую канализационную станцию

Новая станция оборудована тремя мощными насосами, решеткой для сбора мусора и газоочистительной установкой специфицеских запахов бытовой канализации. Станция работает в автоматическом режиме. Дистанционно дежурный мастер может запускать резервный насос, если работающий — забьется мусором, который жители Орбита смоют в унитаз. Чтобы новая КНС служила долго, «КрасКом» напоминает о необходимости соблюдения правил эксплуатации санузла.