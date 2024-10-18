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Posted 18 октября, 07:50

Published 18 октября, 07:50

Modified 18 октября, 10:44

Updated 18 октября, 10:44

В красноярской Орбите построили новую канализационную станцию

В красноярской Орбите построили новую канализационную станцию

18 октября 2024, 07:50
Фото: КрасКом
«КрасКом» построил новую канализационно-насосную станцию (КНС) в микрорайоне Орбита Красноярска. Старую станцию, которую бросил застройщик-банкрот, вывели из эксплуатации.

Прошла станция была в аварийном состоянии, поэтому в домах периодически отключали в домах холодную и горячую воду, а 2018 году вводили режим угрозы ЧС. Теперь канализационные стоки от одиннадцати многоквартирных высоток перекачивает современная КНС.

«Три года мы пытались „реанимировать“ построенную без всяких разрешительных документов насосную станцию. Однако, диагностика в 2022 году окончательно показала, что надо проектировать и строить новую КНС, чтобы не отвлекать средства с ремонта других объектов на „латание дыр“ в старой. Сегодня аварийная КНС остановлена и больше не представляет опасности для Енисея», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.

Новая станция оборудована тремя мощными насосами, решеткой для сбора мусора и газоочистительной установкой специфицеских запахов бытовой канализации. Станция работает в автоматическом режиме. Дистанционно дежурный мастер может запускать резервный насос, если работающий — забьется мусором, который жители Орбита смоют в унитаз. Чтобы новая КНС служила долго, «КрасКом» напоминает о необходимости соблюдения правил эксплуатации санузла.

Вокруг здания КНС подрядчик строит отмостку и выполняет благоустройство, а в машинном зале завершает отделочные работы.

  • Старая КНС была построена в 2012 году для ул. Киренского, 22, 24, 24а без согласования с ресурсоснабжающей организацией. Застройщик не зарегистрировал КНС как отдельно стоящее здание. После сдачи еще девяти домов ул. Борисова, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 в 2015 году застройщик заявил о своём банкротстве и прекратил её обслуживать. В 2018 году КНС в ужасном техническом состоянии была передана как бесхозяйный объект на техническое обслуживание компании «КрасКом».
#Владислав Савончик
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