Два бассейна в Красноярске наказали за грязную воду и пожарную безопасность

Posted 19 октября, 04:40
Published 19 октября, 04:40
Modified 19 октября, 04:42
Updated 19 октября, 04:42
В «Соколе», как сообщают в ведомстве, не было путей эвакуации в случае пожара и не проводилось испытаний системы пожаротушения. Еще там нашли повреждения в покрытии пола.
В комплексе World Class нерегулярно проверяли качество воды. Кроме того, там не было парковок для инвалидов.
Прокуратура внесла представления руководителям обоих комплексов, против них возбудили административные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и правил пожарной безопасности. Сотрудников, ответственных за содержание помещений и пожаробезопасность, наказали.
Все нарушения, по данным ведомства, уже устранены.