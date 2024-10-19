prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 04:40

Published 19 октября, 04:40

Modified 19 октября, 04:42

Updated 19 октября, 04:42

Два бассейна в Красноярске наказали за грязную воду и пожарную безопасность

Два бассейна в Красноярске наказали за грязную воду и пожарную безопасность

19 октября 2024, 04:40
Фото: Прокуратура Красноярского края
В Красноярске бассейны комплексов «Сокол» и World Class работали с нарушениями. Прокуратура выявила «множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности и законодательства о защите прав потребителей».

В «Соколе», как сообщают в ведомстве, не было путей эвакуации в случае пожара и не проводилось испытаний системы пожаротушения. Еще там нашли повреждения в покрытии пола.

В комплексе World Class нерегулярно проверяли качество воды. Кроме того, там не было парковок для инвалидов.

Фото: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура внесла представления руководителям обоих комплексов, против них возбудили административные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и правил пожарной безопасности. Сотрудников, ответственных за содержание помещений и пожаробезопасность, наказали.

Все нарушения, по данным ведомства, уже устранены.

Читайте также:
В Красноярске откроется новый комплекс с бассейнами. Где и когда?В Красноярском крае шесть человек отравились хлором в саунеВ Красноярском крае обновят санаторий «Сосновый бор». Там сделают пляж и бассейн
#Владислав Савончик#Красноярск#Пожар#Прокуратура#Бассейны#Эвакуация#Нарушения#Качество воды#Санитарные нормы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика