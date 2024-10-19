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Posted 19 октября, 03:54

Published 19 октября, 03:54

Modified 19 октября, 05:44

Updated 19 октября, 05:44

Красноярец хотел обменять валюту и отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей

Красноярец хотел обменять валюту и отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей

19 октября 2024, 03:54
Фото: 1MI
59-летний машинист из Красноярска отдал мошенникам 2,9 миллиона рублей. Все началось с того, что он хотел обменять валюту, рассказали в краевой прокуратуре.

В июле мужчина взял в кредит миллион рублей, чтобы купить машину. Он подумал, что выгоднее сначала обменять деньги на доллары и заработать на этом. Красноярец нашел в «Телеграме» пользователя, который занимается валютными операциями, но «брокер» оказался аферистом.

Сначала пострадавший перевел 1 млн рублей, затем его убедили отправить накопленные 300 тысяч рублей, через неделю — еще 1 млн рублей, который взял в кредит.

Затем вместо обещанной валюты мужчине пришло сообщение с требованием обратиться в полицию, поскольку получатель денег якобы присвоил их себе. Это письмо было дополнено фотографией паспорта жителя Мурманской области.

Через несколько месяцев, в октябре, мошенники снова позвонили красноярцу и представились «службой поддержки». Мужчине пообещали помочь вернуть деньги взамен на 580 тысяч рублей. Красноярец поверил и оформил кредит на жену и перевёл деньги, однако «чуда» не произошло.

«В тот же день мне позвонили и сказали, что денежные средства вывести не удалось. Чтобы их вывести нужен ещё один человек, которому я доверяю. Тогда я понял, что это мошенники и прекратил разговор», — пояснил красноярец.

С начала года жертвами интернет-мошенников стали 10 217 жителей края (+216 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 2,7 млрд рублей, за последнюю неделю — 53 млн рублей.

  • Ранее мы рассказывали, как 24-летняя красноярка хотела заработать на криптобирже и потеряла 9 млн рублей.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Мошенники#Аферисты#Мошенничество#Обмен валюты
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