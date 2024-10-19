Красноярец хотел обменять валюту и отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей

В июле мужчина взял в кредит миллион рублей, чтобы купить машину. Он подумал, что выгоднее сначала обменять деньги на доллары и заработать на этом. Красноярец нашел в «Телеграме» пользователя, который занимается валютными операциями, но «брокер» оказался аферистом.