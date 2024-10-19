Красноярец хотел обменять валюту и отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей

Posted 19 октября, 03:54
Published 19 октября, 03:54
Modified 19 октября, 05:44
Updated 19 октября, 05:44
В июле мужчина взял в кредит миллион рублей, чтобы купить машину. Он подумал, что выгоднее сначала обменять деньги на доллары и заработать на этом. Красноярец нашел в «Телеграме» пользователя, который занимается валютными операциями, но «брокер» оказался аферистом.
Сначала пострадавший перевел 1 млн рублей, затем его убедили отправить накопленные 300 тысяч рублей, через неделю — еще 1 млн рублей, который взял в кредит.
Затем вместо обещанной валюты мужчине пришло сообщение с требованием обратиться в полицию, поскольку получатель денег якобы присвоил их себе. Это письмо было дополнено фотографией паспорта жителя Мурманской области.
Через несколько месяцев, в октябре, мошенники снова позвонили красноярцу и представились «службой поддержки». Мужчине пообещали помочь вернуть деньги взамен на 580 тысяч рублей. Красноярец поверил и оформил кредит на жену и перевёл деньги, однако «чуда» не произошло.
«В тот же день мне позвонили и сказали, что денежные средства вывести не удалось. Чтобы их вывести нужен ещё один человек, которому я доверяю. Тогда я понял, что это мошенники и прекратил разговор», — пояснил красноярец.
С начала года жертвами интернет-мошенников стали 10 217 жителей края (+216 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 2,7 млрд рублей, за последнюю неделю — 53 млн рублей.