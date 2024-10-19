Красноярцы рассказали, какую профессию хотели бы для своих детей

Posted 19 октября, 04:57
Published 19 октября, 04:57
Modified 19 октября, 05:13
Updated 19 октября, 05:13
По данным экспертов hh.ru, 47% опрошенных хотят, чтобы их дети (будущие дети) освоили рабочую специальность. В целом по стране такой ответ дали 43% респондентов.
Положительные ответы довольно часто давали юристы (58% из них не против, чтобы их дети стали рабочими), сотрудники из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (55%) и «Управление персоналом, тренинги» (51%).
Среди представителей рабочих профессий чаще всего такое решение детей поддержат родители, занятые в сфере «Производство, сервисное обслуживание» (53%).
53% местных жителей не готовы к тому, чтобы их дети пошли в рабочие (в целом по РФ — 57%). Чаще остальных такой ответ давали представители профессиональных областей «Финансы, бухгалтерия» (68%), «Наука, образование» (66%) и «Информационные технологии» (63%).
По данным опроса, к наиболее престижным рабочим профессиям в России сейчас относят инженеров-механиков (29% опрошенных отметили ее, как статусную и уважаемую в обществе), операторов станков с ЧПУ (22%), геодезистов (21%), агрономов (15%), прорабов (15%), мастеров по ремонту оборудования, техники (14%) и сварщиков (13%). Реже всего в число престижных относили специальности разнорабочего, грузчика и кладовщика (лишь по 1%).