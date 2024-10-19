Красноярцы рассказали, какую профессию хотели бы для своих детей

По данным опроса, к наиболее престижным рабочим профессиям в России сейчас относят инженеров-механиков (29% опрошенных отметили ее, как статусную и уважаемую в обществе), операторов станков с ЧПУ (22%), геодезистов (21%), агрономов (15%), прорабов (15%), мастеров по ремонту оборудования, техники (14%) и сварщиков (13%). Реже всего в число престижных относили специальности разнорабочего, грузчика и кладовщика (лишь по 1%).