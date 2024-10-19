Министр экологии Красноярского края ответил на обвинения в фейках от доставки суши

Posted 19 октября, 00:00
Published 19 октября, 00:00
Modified 19 октября, 05:24
Updated 19 октября, 05:24
Конфликт между Часовитиным и службой доставки суши «Оригами» возник накануне. Министр выложил у себя в телеграм-канале видео, где якобы представитель доставки подъезжает на машине и выбрасывает в контейнер «целый ворох просроченных продуктов» — а за вывоз мусора из этого контейнера компания не платит.
Учредитель службы доставки Иван Новак оставлил комментарии под постом, где требовал проверять информацию и не распространять фейки. «ПМ» он заявил, что это был не их курьер, а директор партнёрской компании, который якобы выбрасывал просрочку в контейнер возле своего офиса, за который он платит. Учредитель добавил, что будет добиваться опровержения информации от чиновника.
Как заявил Владимир Часовитин в разговоре с корреспондентом «ПМ», опровергать он ничего не планирует.
«Даже и не собираюсь ничего готовить — никаких опровержений. Я констатировал факт, который увидел своими глазами. Кто это был — вот для меня абсолютно без разницы. На таких дорогих машинах понятно, что курьер ездить не будет. Клиент это был или они сами, или еще кто-то — мне это абсолютно не интересно», — заявил министр экологии.
Чиновник подчеркнул, что у него нет цели решать вопросы с каким-то конкретным предпринимателем. Его задача — навести порядок в городе. И предложил службе доставки «Оригами» опубликовать информацию, заключен ли у них договор с региональным оператором и на каких условиях. А также предоставить данные, платят ли они за вывоз мусора вообще.
«Если это не они — ну, ради бога. Я же не исследователь, чтобы устанавливать это все. У меня есть номер автомобиля, я считаю, что это предприниматели, которые приехали и выбросили. Такой объем отходов — там клиент не мог столько выбросить», — объяснил Часовитин.
Министр рассказал, что он лишь поднял острую проблему. По его словам, только 30% красноярских предпринимателей сотрудничают с регоператором. Все остальные — выкидывают мусор куда вздумается. Часовитин подчеркнул, что норматив для вывоза отходов у бизнеса очень высокий — из-за этого они и не заключают договоры.
Он привел цифры — по данным министра, только в одном Октябрьском районе его ведомсово выявило 6 тысяч предпринимателей, выбрасывающих мусор без договора. За последнее время договор из них заключили всего лишь 300 человек. А это, считает Часовитин, грозит тем, что «город будет завален мусором».
Учредитель службы доставки роллов заявил «Проспекту Мира», что они уже предоставили все документы администрации Железнодорожного района и у них к ним вопросов нет. Мы запросим у администрации информацию, действительно ли они получили бумаги от предпринимателя, в понедельник.