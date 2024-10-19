Министр экологии Красноярского края ответил на обвинения в фейках от доставки суши

Учредитель службы доставки Иван Новак оставлил комментарии под постом, где требовал проверять информацию и не распространять фейки. «ПМ» он заявил, что это был не их курьер, а директор партнёрской компании, который якобы выбрасывал просрочку в контейнер возле своего офиса, за который он платит. Учредитель добавил, что будет добиваться опровержения информации от чиновника.