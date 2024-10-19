Самокаты, парковка и недостаток деревьев: что не нравится красноярцам в центре

Большинство респондентов отметили, что в центре города не хватает озеленения: деревья обрезают «по-варварски», не хватает былого обилия растительности. Второе по популярности желательное изменение — это избавление от луж. На третьем месте запрос на комфорт и безопасность пешеходов.