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Posted 19 октября, 13:03

Published 19 октября, 13:03

Modified 19 октября, 13:06

Updated 19 октября, 13:06

Эксперты выяснили, что красноярцам не нравится в центре города

Самокаты, парковка и недостаток деревьев: что не нравится красноярцам в центре

19 октября 2024, 13:03
Фото: prmira.ru

Эксперты выяснили, что красноярцам не нравится в центре города

Бюро «Гражданская инженерия» с августа по сентябрь изучало мнение людей о поперечных улицах центра Красноярска. В опросе участвовали 804 человека.

Эксперты проанализировали 14 улиц: Профсоюзов, Робеспьера, Декабристов, Горького, Обороны, Дзержинского, Диктатуры Пролетариата, Кирова, Перенсона, Вейнбаума, Сурикова, Парижской Коммуны, 9 января, Каратанова.

Бюро выяснило, что больше всего жители и гости центра недовольны беспорядочным движением самокатчиков и велосипедистов, стихийными парковками, лужами и малым количеством зелени.

Большинство респондентов отметили, что в центре города не хватает озеленения: деревья обрезают «по-варварски», не хватает былого обилия растительности. Второе по популярности желательное изменение — это избавление от луж. На третьем месте запрос на комфорт и безопасность пешеходов.

Опрос показал, что больше всего в центре красноярцы любят посещать скверы Сурикова, Пушкина, Дзержинского, Центральный парк. Интересом пользуется и Исторический квартал на улице Горького, Музей Сурикова,

Самыми популярными для посещения стали улицы Сурикова и Перенсона. Самыми непопулярными — улицы 9 января и Обороны.

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#Владислав Савончик
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