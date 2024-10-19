Самокаты, парковка и недостаток деревьев: что не нравится красноярцам в центре

Posted 19 октября, 13:03
Published 19 октября, 13:03
Modified 19 октября, 13:06
Updated 19 октября, 13:06
Эксперты проанализировали 14 улиц: Профсоюзов, Робеспьера, Декабристов, Горького, Обороны, Дзержинского, Диктатуры Пролетариата, Кирова, Перенсона, Вейнбаума, Сурикова, Парижской Коммуны, 9 января, Каратанова.
Бюро выяснило, что больше всего жители и гости центра недовольны беспорядочным движением самокатчиков и велосипедистов, стихийными парковками, лужами и малым количеством зелени.
Большинство респондентов отметили, что в центре города не хватает озеленения: деревья обрезают «по-варварски», не хватает былого обилия растительности. Второе по популярности желательное изменение — это избавление от луж. На третьем месте запрос на комфорт и безопасность пешеходов.
Опрос показал, что больше всего в центре красноярцы любят посещать скверы Сурикова, Пушкина, Дзержинского, Центральный парк. Интересом пользуется и Исторический квартал на улице Горького, Музей Сурикова,
Самыми популярными для посещения стали улицы Сурикова и Перенсона. Самыми непопулярными — улицы 9 января и Обороны.