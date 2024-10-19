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Posted 19 октября, 07:10

Published 19 октября, 07:10

Modified 19 октября, 08:34

Updated 19 октября, 08:34

Суд не разрешил строить ЖК в дендрарии с краснокнижными растениями в Академгородке

Суд не разрешил строить ЖК в дендрарии с краснокнижными растениями в Академгородке

19 октября 2024, 07:10
Фото: Дендрарий Института леса
Третий арбитражный апелляционный суд отказал Красноярскому научному центру СО РАН в требовании снять статус особо охраняемой территории с дендрария в Академгородке, который хотели застроить жильем.

Ранее такое решение принял Арбитражный суд края, теперь оно вступило в законную силу.

В краевом минэкологии, которое выступало в суде как третье лицо, объясняли, что дендрарии является одной из зеленых зон города.

«Там произрастает более 700 экземпляров древесных растений, часть из которых уникальны. На данном земельном участке можно встретить и редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края, а также виды деревьев, заготовка которых не допускается», — сообщили в министерстве.

Это не первое поражение Сибирского отделения РАН в суде, ранее там пытались изменить генплан города, чтобы построить жилье для сотрудников на территории дендрария. Кассационный суд запретил это делать.

  • В 2015 году власти выделили Красноярскому научному центру (КНЦ) СО РАН из дендрария три участка под строительство домов для ученых. Однако в том же году приняли новый генплан города, — в нем эти участки обозначили как зону рекреации, где нельзя строить дома.
  • Позднее дендрарий получил статус Особо охраняемой природной территории. Научный центр хотел лишить дендрарий этого статуса якобы из-за «больших расходов в будущем», поэтому обратился в суд.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Суд#Дендрарий#Академгородок#Арбитражный суд
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