Суд не разрешил строить ЖК в дендрарии с краснокнижными растениями в Академгородке

Posted 19 октября, 07:10
Published 19 октября, 07:10
Modified 19 октября, 08:34
Updated 19 октября, 08:34
Ранее такое решение принял Арбитражный суд края, теперь оно вступило в законную силу.
В краевом минэкологии, которое выступало в суде как третье лицо, объясняли, что дендрарии является одной из зеленых зон города.
«Там произрастает более 700 экземпляров древесных растений, часть из которых уникальны. На данном земельном участке можно встретить и редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края, а также виды деревьев, заготовка которых не допускается», — сообщили в министерстве.
Это не первое поражение Сибирского отделения РАН в суде, ранее там пытались изменить генплан города, чтобы построить жилье для сотрудников на территории дендрария. Кассационный суд запретил это делать.