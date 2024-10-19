За красноярского учителя-«квадробера» вступились ученики

Posted 19 октября, 11:46
Published 19 октября, 11:46
Modified 19 октября, 16:21
Updated 19 октября, 16:21
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале пост сообщениями его учеников, у которых он преподавал физику. Они заявили, что учителя оклеветали.
«Учитель хороший, пытался быть с учениками на одной волне. То, что его выставили как ужасного человека, это воистину ужасно. Он не сможет найти себе нормальную работу. Он хотел донести до учеников что физика не просто предмет, а что-то фантастическое. Во вне урочное время он учил детей физике, проводил почти каждый день стримы, где объяснял темы и отвечал на вопросы учеников. Тратя свое личное время, он никогда не отказывал в помощи ученикам. Он не заслужил такую славу».
«Физика по ошибке оклеветали квадробером. И могу сказать, что это прекрасный человек! Он всегда был готов помочь ученикам исправить оценки и объяснить тему».
«Там где физик лает на собаку — оригинал длится полторы минуты и это юмористическое ролик, посмотрев его полностью, ваше мнение изменится. Видео, где он прыгает — это либо наглядное объяснение материала, либо физминутка. Они проводятся после половины урока. Мы на уроках стояли у доски, решали по формулам и т. п. Физик нормальный, мы не прыгали вместе с ним по партам. Он прыгал 1-2 раза когда объяснял новые темы».
«Он хороший учитель, но, видимо, выбрал не тот подход и его почти не слушали. То что он прыгает на уроках — ложь. В 147 школе начиная с 3 четверти выели физминутки, которые учитель проводил. Отжимался, прыгал с ученикам. Он старался привлечь интерес к предмету таким способом, что бы всем было интересно, но его не
восприняли всерьез».
Напомним, 17 октября в сети появилось видео, где учитель физики прыгал по классу во время уроков, в том числе вместе с учениками, вставал на парту ногами и лаял в подъезде. В сети его прозвали «квадробером».
В управлении образования рассказали, что педагог работал в школе год и уволился по собственному желанию. Жалоб на него не было, успеваемость у учеников была на нормальном уровне. Результатами учебной деятельности все были довольны.
«Мужчина вел физику в старших классах. Также педагог в творческой форме проводил физминутки для учеников, физминутки проводят в школе на каждом уроке через 20 минут после его начала», — рассказала «ПМ» пресс-секретарь управления образования Екатерина Лукьянова.