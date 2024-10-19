За красноярского учителя-«квадробера» вступились ученики

«Там где физик лает на собаку — оригинал длится полторы минуты и это юмористическое ролик, посмотрев его полностью, ваше мнение изменится. Видео, где он прыгает — это либо наглядное объяснение материала, либо физминутка. Они проводятся после половины урока. Мы на уроках стояли у доски, решали по формулам и т. п. Физик нормальный, мы не прыгали вместе с ним по партам. Он прыгал 1-2 раза когда объяснял новые темы».