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Posted 20 октября, 05:35

Published 20 октября, 05:35

Modified 20 октября, 05:38

Updated 20 октября, 05:38

Иностранец изнасиловал певицу из кафе. Ему вынесли приговор спустя 17 лет

Иностранец изнасиловал певицу из кафе. Ему вынесли приговор спустя 17 лет

20 октября 2024, 05:35
Фото: СК Красноярского края
В Норильске иностранец 17 лет назад изнасиловал певицу из кафе и уехал из страны. Недавно ему вынесли приговор.

Как сообщали в СК, рано утром 25 ноября 2006 года 33-летняя певица одного из местных кафе собиралась домой. Один из посетителей предложил подвезти её — девушка согласилась. В поездке мужчина избил ее, а потом изнасиловал. Затем мужчина повез девушку домой — по пути он заехал в магазин. В этот момент певица выбежала из машины и смогла добраться до полиции.

Мужчина в итоге срочно покинул РФ — он уехал в Азербайджан. В апреле 2024 года уже 52-летний мужчина приехал в Екатеринбург на заработки. Его задержали, потом доставили в Красноярск и арестовали.

Видео: СК Красноярского края.

Иностранцу предъявили обвинение в изнасиловании (часть 1 статья 131 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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