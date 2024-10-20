Иностранец изнасиловал певицу из кафе. Ему вынесли приговор спустя 17 лет

Как сообщали в СК, рано утром 25 ноября 2006 года 33-летняя певица одного из местных кафе собиралась домой. Один из посетителей предложил подвезти её — девушка согласилась. В поездке мужчина избил ее, а потом изнасиловал. Затем мужчина повез девушку домой — по пути он заехал в магазин. В этот момент певица выбежала из машины и смогла добраться до полиции.