Красноярцев ждет дождливая неделя, смотрим прогноз погоды

Posted 20 октября, 03:13
Published 20 октября, 03:13
Modified 20 октября, 03:15
Updated 20 октября, 03:15
По прогнозу Гидрометцентра, днем 21 октября температура не поднимется выше 6 градусов, а с вероятностью 91% пройдет хотя бы небольшой дождь. Дождь будет идти и ночью, а температура составит около 1 градуса Цельсия.
22 октября ожидается 4 градуса днем и -3 ночью, небольшие осадки. 23 октября — 2 градуса днем и 0 ночью, облачно и небольшие осадки. 24 октября — 5 градусов днем и 3 ночью, небольшие осадки. 25 октября — 7 градусов днем и 2 ночью, небольшие осадки.
Днем без дождя станет только суббота, 26 октября. В этот день прогнозируют 7 градусов днем и облачность.