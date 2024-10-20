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Posted 20 октября, 03:13

Published 20 октября, 03:13

Modified 20 октября, 03:15

Updated 20 октября, 03:15

Красноярцев ждет дождливая неделя, смотрим прогноз погоды

Красноярцев ждет дождливая неделя, смотрим прогноз погоды

20 октября 2024, 03:13
Фото: 1MI
Следующая рабочая неделя в Красноярске будет холодной и дождливой. По прогнозам синоптиков, осадки будут каждый день.

По прогнозу Гидрометцентра, днем 21 октября температура не поднимется выше 6 градусов, а с вероятностью 91% пройдет хотя бы небольшой дождь. Дождь будет идти и ночью, а температура составит около 1 градуса Цельсия.

22 октября ожидается 4 градуса днем и -3 ночью, небольшие осадки. 23 октября — 2 градуса днем и 0 ночью, облачно и небольшие осадки. 24 октября — 5 градусов днем и 3 ночью, небольшие осадки. 25 октября — 7 градусов днем и 2 ночью, небольшие осадки.

Днем без дождя станет только суббота, 26 октября. В этот день прогнозируют 7 градусов днем и облачность.

#Общество#Красноярск#Дождь#Температура#Синоптики#Прогноз погоды#Осадки#Гидрометцентр#Облачность
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