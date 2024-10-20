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Posted 20 октября, 04:51

Published 20 октября, 04:51

Modified 20 октября, 04:53

Updated 20 октября, 04:53

Огромный завод по производству соков под Красноярском запустят только в 2027 году

Огромный завод по производству соков под Красноярском запустят только в 2027 году

20 октября 2024, 04:51
Фото: 1MI
Крупнейший в РФ завод по производству соков под Красноярском начнет работу в 2027 году. Сроки сдвинулись на несколько лет.

О строительстве комбината стало известно в 2023 году — тогда инвестор, компания «Крастехстрой», сообщал, что построить предприятие должны до конца 2024 года.

Как рассказывал исполнительный директор «Крастехстроя» Николай Бабирук, их компания решила построить предприятие, так как «сейчас остро стоит вопрос импортозамещения пищевой продукции». Сама продукция будет «высокого качества в широком ассортименте».

Однако комбинат по производству соков, детского питания и безалкогольных напитков начнет работу только в 2027 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на корпорацию развития Енисейской Сибири.

Сейчас идет строительство. Как уточнили в корпорации, общая строительная готовность составляет 30%, а освоено было уже более 450 миллионов рублей.

Еще изменения коснулись объема инвестиций — он увеличился с 4 до 4,6 миллиарда рублей.

  • Осенью сообщалось, что по проекту завод будет иметь площадь 35 тысяч квадратных метров и будет производить 300 тысяч тонн продукции в год, а работать на нем смогут 240 человек. Тогда инвестиции в проект оценивались в 3,9 миллиарда рублей.
  • Согласно сервису «Спарк», компания «Крастехстрой» зарегистрирована в Красноярском крае в 2014 году. Доход компании в 2022 году составил 253 896 000, чистая выручка — 141 397 000. Её владельцем является Рашад Гасанов. Он владеет ещё 13 компаниями: в основном они заняты транспортными услугами, техобслуживанием автомобилей, их продажей, а также доставкой и продажей продуктов.
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