Огромный завод по производству соков под Красноярском запустят только в 2027 году

Posted 20 октября, 04:51
Published 20 октября, 04:51
Modified 20 октября, 04:53
Updated 20 октября, 04:53
О строительстве комбината стало известно в 2023 году — тогда инвестор, компания «Крастехстрой», сообщал, что построить предприятие должны до конца 2024 года.
Как рассказывал исполнительный директор «Крастехстроя» Николай Бабирук, их компания решила построить предприятие, так как «сейчас остро стоит вопрос импортозамещения пищевой продукции». Сама продукция будет «высокого качества в широком ассортименте».
Однако комбинат по производству соков, детского питания и безалкогольных напитков начнет работу только в 2027 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на корпорацию развития Енисейской Сибири.
Сейчас идет строительство. Как уточнили в корпорации, общая строительная готовность составляет 30%, а освоено было уже более 450 миллионов рублей.
Еще изменения коснулись объема инвестиций — он увеличился с 4 до 4,6 миллиарда рублей.