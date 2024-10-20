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Posted 20 октября, 09:57

Published 20 октября, 09:57

Modified 20 октября, 11:46

Updated 20 октября, 11:46

«Она прям гигантская!»: в Красноярск привезли кибертрак Илона Маска

«Она прям гигантская!»: в Красноярск привезли кибертрак Илона Маска

20 октября 2024, 09:57
Фото: t.me/reputation_auto
В Красноярск привезли первый кибертрак — его выпускает компания Tesla американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

О появлении кибертрака в Красноярске рассказала издатель «Дорогого удовольствия» Олеся Добрынина совместно с бутиком авто «Репутация» — этот бутик и привез авто в Красноярск.

«Железо! Просто железо! Ну, слушайте, это что-то! Она прям гигантская!», — делится Добрынина.
Видео: t.me/reputation_auto.

Машину, которая весит четыре тонны, привезли не к определенному владельцу, а на продажу.

«Вряд ли гениальное изобретение Илона Маска задержится в Красноярске надолго, скорее всего автомобиль приобретет кто-то из Москвы, и он поедет покорять златоглавую», — говорят в бутике авто «Репутация».
Видео: t.me/reputation_auto.

Судя по сайту auto.ru, стоимость таких авто в России составляет от 23 до 44 миллионов рублей.

Пока кибертрак приводят в порядок после дороги. Через несколько дней проведут закрытую презентацию.

В соцсетях красноярцы уже шутят, кому может достаться такое авто. Среди вариантов: «РусГидро» или «Яндекс Такси».

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