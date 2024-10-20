«Она прям гигантская!»: в Красноярск привезли кибертрак Илона Маска

Posted 20 октября, 09:57
Published 20 октября, 09:57
Modified 20 октября, 11:46
Updated 20 октября, 11:46
О появлении кибертрака в Красноярске рассказала издатель «Дорогого удовольствия» Олеся Добрынина совместно с бутиком авто «Репутация» — этот бутик и привез авто в Красноярск.
«Железо! Просто железо! Ну, слушайте, это что-то! Она прям гигантская!», — делится Добрынина.
Машину, которая весит четыре тонны, привезли не к определенному владельцу, а на продажу.
«Вряд ли гениальное изобретение Илона Маска задержится в Красноярске надолго, скорее всего автомобиль приобретет кто-то из Москвы, и он поедет покорять златоглавую», — говорят в бутике авто «Репутация».
Судя по сайту auto.ru, стоимость таких авто в России составляет от 23 до 44 миллионов рублей.
Пока кибертрак приводят в порядок после дороги. Через несколько дней проведут закрытую презентацию.
В соцсетях красноярцы уже шутят, кому может достаться такое авто. Среди вариантов: «РусГидро» или «Яндекс Такси».