Статистики назвали топ продуктов, которые подорожали больше всего в Красноярске

Posted 20 октября, 13:18
Published 20 октября, 13:18
Modified 20 октября, 13:20
Updated 20 октября, 13:20
По данным Красноярскстата, в сентябре 2024 года по сравнению с августом 2024 года больше всего подорожали помидоры — на 27,8% и огурцы — на 22,9%.
Еще заметно дороже стали апельсины — на 10,4%, икра — на 10,2%, бананы — на 8,7%, молоко и рыба — на 5,6%.
За год, с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года, цены на потребительском рынке увеличились на 8,6%
Были и продукты, подешевевшие за месяц. Цена снизилась на картофель — на 21,2%, морковь — на 19,8%, свёклу — на 17,8%, яблоки — на 12,2%, капусту белокочанную — на 10,9%, лук — на 8,5% и виноград — на 8,3%.