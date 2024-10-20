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Posted 20 октября, 13:18

Published 20 октября, 13:18

Modified 20 октября, 13:20

Updated 20 октября, 13:20

Статистики назвали топ продуктов, которые подорожали больше всего в Красноярске

Статистики назвали топ продуктов, которые подорожали больше всего в Красноярске

20 октября 2024, 13:18
Фото: 1MI
Красноярские статистики назвали самые подорожавшие за сентябрь продукты.

По данным Красноярскстата, в сентябре 2024 года по сравнению с августом 2024 года больше всего подорожали помидоры — на 27,8% и огурцы — на 22,9%.

Еще заметно дороже стали апельсины — на 10,4%, икра — на 10,2%, бананы — на 8,7%, молоко и рыба — на 5,6%.

За год, с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года, цены на потребительском рынке увеличились на 8,6%

Были и продукты, подешевевшие за месяц. Цена снизилась на картофель — на 21,2%, морковь — на 19,8%, свёклу — на 17,8%, яблоки — на 12,2%, капусту белокочанную — на 10,9%, лук — на 8,5% и виноград — на 8,3%.

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