Статистики назвали топ продуктов, которые подорожали больше всего в Красноярске

Были и продукты, подешевевшие за месяц. Цена снизилась на картофель — на 21,2%, морковь — на 19,8%, свёклу — на 17,8%, яблоки — на 12,2%, капусту белокочанную — на 10,9%, лук — на 8,5% и виноград — на 8,3%.