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Posted 20 октября, 10:47

Published 20 октября, 10:47

Modified 20 октября, 10:50

Updated 20 октября, 10:50

В Красноярске частично открыли развязку на Северном шоссе

В Красноярске частично открыли развязку на Северном шоссе

20 октября 2024, 10:47
Фото: t.me/gradvestnik
В Красноярске открыли движение на развязке через Северное шоссе. Это планировали сделать еще четыре дня назад.

Развязку открыли 20 марта. Как заявлял мэр Владислав Логинов, там остались недостатки — «местами» подрядчик использовал не то лакокрасочное покрытие и крепеж элементов. Но это, по заявлению Логинова, не влияет на организацию движения. В июле после дождей проблемная развязка на Северном шоссе начала разваливаться.

30 сентября развязку на Северном шоссе закрыли, так как подрядчик стал устранять замечания от управления капстроительства. Её обещали снова открыть 16 октября, но потом дату перенесли.

Как сообщили 20 октября в мэрии, работы закончили на двух полосах в сторону ТРЦ «Планета» — блоки там убрали.

На одной полосе ремонт еще продолжается. Еще работы будут идти на путепроводе в сторону Солнечного.

Видео: t.me/gradvestnik.

Изначально развязку на Северном шоссе должны были построить к 1 декабря 2020 года, но УСК «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку переезда через Северное шоссе в марте 2022 года — у той же компании. Сроком окончания работ назвали ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года мэр Владислав Логинов заявил, что у подрядчика есть «небольшая задержка по срокам».

Завершить строительство Логинов «потребовал» к декабрю — развязку тогда так и не открыли. Развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года. По дороге был разрешен технический проезд транспорта.

После открытия против компании-подрядчика УСК «Сибиряк» было возбуждено административное дело за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статья 7.32 КоАП РФ) — срыв сроков и нарушения.

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