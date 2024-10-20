В Красноярске частично открыли развязку на Северном шоссе

Posted 20 октября, 10:47
Published 20 октября, 10:47
Modified 20 октября, 10:50
Updated 20 октября, 10:50
Развязку открыли 20 марта. Как заявлял мэр Владислав Логинов, там остались недостатки — «местами» подрядчик использовал не то лакокрасочное покрытие и крепеж элементов. Но это, по заявлению Логинова, не влияет на организацию движения. В июле после дождей проблемная развязка на Северном шоссе начала разваливаться.
Как сообщили 20 октября в мэрии, работы закончили на двух полосах в сторону ТРЦ «Планета» — блоки там убрали.
На одной полосе ремонт еще продолжается. Еще работы будут идти на путепроводе в сторону Солнечного.
Изначально развязку на Северном шоссе должны были построить к 1 декабря 2020 года, но УСК «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку переезда через Северное шоссе в марте 2022 года — у той же компании. Сроком окончания работ назвали ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года мэр Владислав Логинов заявил, что у подрядчика есть «небольшая задержка по срокам».
Завершить строительство Логинов «потребовал» к декабрю — развязку тогда так и не открыли. Развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года. По дороге был разрешен технический проезд транспорта.
После открытия против компании-подрядчика УСК «Сибиряк» было возбуждено административное дело за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статья 7.32 КоАП РФ) — срыв сроков и нарушения.