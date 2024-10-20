В МЧС рассказали, из-за чего на остановке в Красноярске сгорел автобус

Posted 20 октября, 05:58
Published 20 октября, 05:58
Modified 20 октября, 06:01
Updated 20 октября, 06:01
Все произошло вечером 19 октября на улице 78-й Добровольческой Бригады. Обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 20 квадратов. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники.
Как рассказали в МЧС, загорелся автобус №50. Внутри было 10 пассажиров, которые успели выбежать.
По предварительной информации, причиной пожара стало «разрушение движущихся узлов и деталей» и попадание в движущиеся механизмы посторонних предметов.