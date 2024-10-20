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Posted 20 октября, 05:58

Published 20 октября, 05:58

Modified 20 октября, 06:01

Updated 20 октября, 06:01

В МЧС рассказали, из-за чего на остановке в Красноярске сгорел автобус

В МЧС рассказали, из-за чего на остановке в Красноярске сгорел автобус

20 октября 2024, 05:58
Фото: prmira.ru
В МЧС назвали предварительную причину пожара, который произошел в автобусе на остановке «Сбербанк».

Все произошло вечером 19 октября на улице 78-й Добровольческой Бригады. Обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 20 квадратов. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники.

Видео: prmira.ru.

Как рассказали в МЧС, загорелся автобус №50. Внутри было 10 пассажиров, которые успели выбежать.

По предварительной информации, причиной пожара стало «разрушение движущихся узлов и деталей» и попадание в движущиеся механизмы посторонних предметов.

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