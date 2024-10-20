В Железногорске мужчина спас собаку из замерзшего озера. Он сам мог утонуть

Posted 20 октября, 12:29
Published 20 октября, 12:29
Modified 20 октября, 12:31
Updated 20 октября, 12:31
Кадры спасения опубликовало сообщество «Городовой. Железногорск». На видео мужчина вытягивает животное из полыньи. Рядом с озером стояли еще две женщины, которые пытались спасти собаку сми, но не смогли.
«На наше счастье пробегал молодой человек, который не прошел равнодушно. Рискуя собственной жизнью, помог этой собаке!», — пишет в соцсетях одна из свидетельниц произошедшего.
Другая женщина-очевидец, Ольга Кочеткова, рассказала «7 каналу Красноярск», что позже пса показали ветеринару и вернули хозяйке. Выяснилось, что его зовут Соболь и он был на выгуле, но убежал.
Ольга рассказала, что нашла спасителя собаки — они встретились на прогулке. Мужчину зовут Роман, но он не захотел больше ничего о себе сообщать.
«Телефон он мне не дал, очень скромный наш герой.Я спросила, есть ли он в контактах — он ответил, что его там нет», — добавила женщина.