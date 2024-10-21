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Posted 21 октября, 07:55

Published 21 октября, 07:55

Modified 21 октября, 07:57

Updated 21 октября, 07:57

На оборонном предприятии «Красмаш» в Красноярске объяснили нехватку кадров

190 вакансий: на оборонном предприятии «Красмаш» объяснили нехватку работников

21 октября 2024, 07:55
Фото: prmira.ru

На оборонном предприятии «Красмаш» в Красноярске объяснили нехватку кадров

На «Красмаше» объяснили, с чем связана нехватка кадров на предприятии.

В начале октября мы писали о том, что на предприятиях военно-оборонного комплекса в Красноярском крае за последние месяцы резко увеличилось количество вакансий.

У производителя ракетно-космической техники «Красмаш» удалось найти 25 активных вакансий на hh.ru. По данным «Работы России», завод публиковал в июле 10 вакансий, в августе — 75, а в сентябре уже 78.

«ПМ» направил на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с нехваткой кадров. В ответе сообщается, что на предприятие «требуется большое количество работников» в связи с тем, что на заводе «происходит увеличение объемов производства, проводятся модернизация и реконструкция, вводится новое оборудование».

По словам гендиректора «Красмаша» Александра Гаврилова, всё это «требует опытных, высококвалифицированных кадров».

Всего на заводе сейчас открыто 190 вакансий. На предприятии наиболее востребованы:

  • рабочие станочных специальностей, всех видов слесарных работ;
  • электромонтажники;
  • сварщики;
  • технологи;
  • специалисты планово-диспетчерского бюро и по материально-техническому снабжению;
  • мастера производственных участков.

При этом, отметили в «Красмаше», текучка кадров на предприятии «в пределах нормативной» — не превышает 4%.

«Ключевой проблемой» обеспечения работниками в «Красмаше» назвали «недостаточность квалифицированных кадров» на рынке труда в крае.

«Красноярский машиностроительный завод» специализируется на производстве ракетно-космической техники, самый известный продукт (с пока не очень понятной судьбой) — стратегические ракетные комплексы «Сармат».

Ко всему прочему, на «КрасМаше» производят части для разгонных блоков ракет «Зенит» и «Протон», а также межконтинентальные баллистические ракеты «Синева» для атомных подлодок «Дельфин».

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