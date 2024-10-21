190 вакансий: на оборонном предприятии «Красмаш» объяснили нехватку работников

«ПМ» направил на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с нехваткой кадров. В ответе сообщается, что на предприятие «требуется большое количество работников» в связи с тем, что на заводе «происходит увеличение объемов производства, проводятся модернизация и реконструкция, вводится новое оборудование».