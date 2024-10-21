190 вакансий: на оборонном предприятии «Красмаш» объяснили нехватку работников

Posted 21 октября, 07:55
Published 21 октября, 07:55
Modified 21 октября, 07:57
Updated 21 октября, 07:57
В начале октября мы писали о том, что на предприятиях военно-оборонного комплекса в Красноярском крае за последние месяцы резко увеличилось количество вакансий.
У производителя ракетно-космической техники «Красмаш» удалось найти 25 активных вакансий на hh.ru. По данным «Работы России», завод публиковал в июле 10 вакансий, в августе — 75, а в сентябре уже 78.
«ПМ» направил на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с нехваткой кадров. В ответе сообщается, что на предприятие «требуется большое количество работников» в связи с тем, что на заводе «происходит увеличение объемов производства, проводятся модернизация и реконструкция, вводится новое оборудование».
По словам гендиректора «Красмаша» Александра Гаврилова, всё это «требует опытных, высококвалифицированных кадров».
Всего на заводе сейчас открыто 190 вакансий. На предприятии наиболее востребованы:
При этом, отметили в «Красмаше», текучка кадров на предприятии «в пределах нормативной» — не превышает 4%.
«Ключевой проблемой» обеспечения работниками в «Красмаше» назвали «недостаточность квалифицированных кадров» на рынке труда в крае.
«Красноярский машиностроительный завод» специализируется на производстве ракетно-космической техники, самый известный продукт (с пока не очень понятной судьбой) — стратегические ракетные комплексы «Сармат».
Ко всему прочему, на «КрасМаше» производят части для разгонных блоков ракет «Зенит» и «Протон», а также межконтинентальные баллистические ракеты «Синева» для атомных подлодок «Дельфин».